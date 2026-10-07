Bắt kẻ bị truy nã vụ 35 bánh heroin, súng có đạn đã lên nòng

Ngày 7.10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết lực lượng chức năng vừa bắt giữ Phương Văn Kỳ (43 tuổi, ngụ thôn Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, liên quan vụ án 35 bánh heroin.

Khi biết đang bị truy nã, đối tượng Phương Văn Kỳ luôn mang theo súng bên người, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu phát hiện bị truy bắt ẢNH: CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, trong thời gian trốn truy nã, Kỳ thường xuất hiện tại khu vực rừng Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ và ẩn náu trong những lán trại bỏ hoang ở khu vực giáp biên giới.

Kỳ được xác định nghiện ma túy, thường mang súng theo người khiến việc tiếp cận, bắt giữ tiềm ẩn nguy hiểm.

Sau khi xác định khu vực Kỳ thường xuất hiện, lực lượng chức năng bố trí 4 tổ công tác mật phục tại nhiều vị trí.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 4.10, sau nhiều giờ mật phục, lực lượng công an phát hiện Kỳ đi đến khu vực bìa rừng để mua ma túy về sử dụng và tổ chức bắt giữ.

Khám xét trên người Kỳ, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng quân dụng cùng 12 viên đạn, trong đó có viên đạn đã được lên nòng.

Theo lời khai ban đầu được cơ quan công an công bố, trong thời gian trốn truy nã, Kỳ chủ yếu ẩn náu trong rừng, không trở về nhà vào ban ngày. Đến tối, Kỳ mới về lấy lương thực và tìm mua ma túy để sử dụng.

Kỳ cũng khai thường xuyên mang khẩu súng và số đạn trên người, với ý định chống trả nếu bị lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.