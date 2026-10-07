Truy tố ca sĩ Long Nhật về 2 tội danh liên quan đến ma túy

Ngày 7.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Đinh Long Nhật (58 tuổi, tức ca sĩ Long Nhật) về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Ca sĩ Long Nhật tại cơ quan điều tra ẢNH: CTV

Cùng vụ án, 8 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội danh liên quan gồm: Mua bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đó là: Kiều Quốc Nhã, Nguyễn Minh Nhựt, Đỗ Đình Giang, Đặng Hải Dương, Trần Quốc Tế, Nguyễn Văn Hiền, Lưu Thiện Phát và Dương Tấn Phát.

Theo kết luận điều tra, từ khoảng giữa tháng 3.2026, thông qua các mối quan hệ thân thiết từ tài xế đến người giúp việc, ca sĩ Long Nhật đã nhiều lần mua và sử dụng trái phép ma túy tại căn hộ riêng ở chung cư Tân Tạo. Cụ thể, ngày 20.3, nam ca sĩ thông qua người giúp việc là Nguyễn Minh Nhựt đặt mua 500.000 đồng ma túy đá từ tài xế riêng Kiều Quốc Nhã và sử dụng một mình tại phòng ngủ.

Tối 23.3, sau khi được tài xế Nhã chở về nhà, ca sĩ Long Nhật tiếp tục hỏi mua 500.000 đồng ma túy. Sau khi nhận "hàng" từ Nhã, nam ca sĩ mang lên căn hộ đưa cho Đỗ Đình Giang (người em xã hội) bỏ vào nỏ thủy tinh để cùng sử dụng, sau đó có sự tham gia của Nguyễn Minh Nhựt.

Tiếp đến, tối 26.3, ca sĩ Long Nhật thuê một người đàn ông tên Đức đến nhà massage. Biết Đức có sẵn ma túy, nam ca sĩ đồng ý để người này mang theo sử dụng chung và thanh toán 1 triệu đồng. Số chất cấm còn thừa sau cuộc vui được giao cho Giang cất giữ.

Quá trình điều tra khởi nguồn từ việc sáng 27.3, khi lực lượng chức năng phát hiện tài xế Kiều Quốc Nhã có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên tiến hành kiểm tra. Khám xét nơi ở của Nhã, công an thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng cùng 0,6 gram ma túy.

Từ lời khai và tài liệu thu thập, mở rộng án điều tra, ngày 28.3, PC04 phối hợp Công an phường Tân Tạo mời ca sĩ Long Nhật cùng một người bạn về trụ sở làm việc do có biểu hiện nghi vấn. Kết quả xét nghiệm nhanh xác định nam ca sĩ dương tính với chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Đình Giang tại một nhà nghỉ, lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm 0,6 gram ma túy do ca sĩ Long Nhật chuyển giao trước đó.

Tại cơ quan điều tra, ca sĩ Long Nhật và các đồng phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.