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Thời sự

Kiểm tra 200 người tại chung cư, phát hiện 6 người dương tính ma túy

Mạnh Cường
Mạnh Cường
Ra quân kiểm tra cư trú tại khu chung cư, Công an phường Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất ma túy, trong đó có 1 người bị phát hiện tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sáng 17.7, Công an phường Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa đồng loạt ra quân kiểm tra cư trú tại các khu chung cư trên địa bàn, qua đó phát hiện nhiều trường hợp dương tính với chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 16.7, Công an phường Hải Châu huy động 150 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức kiểm tra cư trú, rà soát các đối tượng hình sự, ma túy tại 6 tòa nhà thuộc khu chung cư trên đường Nguyễn Đức Cảnh (tổ dân phố số 2, phường Hải Châu).

Kiểm tra 200 người tại chung cư, phát hiện 6 người dương tính ma túy- Ảnh 1.

Công an phường Hải Châu phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất ma túy, trong đó có 1 người bị phát hiện tàng trữ trái phép chất ma túy

ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG HẢI CHÂU

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tiến hành test nhanh ma túy đối với 200 trường hợp, gồm các đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ, quản lý theo pháp luật và những người có biểu hiện nghi vấn.

Kết quả, cơ quan công an phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý, trong số này có 1 trường hợp bị phát hiện có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Công an phường Hải Châu đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phân loại từng trường hợp để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an phường Hải Châu cho hay, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng tại các khu dân cư, địa bàn trọng điểm, khu chung cư và nhà cao tầng. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

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