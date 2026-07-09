Triển khai 17 địa bàn trọng điểm hướng tới mục tiêu 'TP.HCM không ma túy'

Chiều 9.7, Tổ công tác số 5 thuộc Ban Chỉ đạo 26 TP.HCM đã tổ chức phiên họp thứ nhất nhằm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Tổ trưởng Tổ công tác số 5 chủ trì phiên họp.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền chủ trì phiên họp ẢNH: NGUYÊN PHÚ

Tại phiên họp, thiếu tướng Vũ Văn Điền đã triển khai quyết định thành lập Tổ công tác số 5 và tóm tắt nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 04-QĐ/BCĐ ngày 29.4.2026 của Ban Chỉ đạo 26 TP.HCM. Theo đó, tổ có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Tổ công tác cũng thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên tại 17 địa bàn. Các thành viên sẽ trực tiếp làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương được phân công để nắm tình hình, kiểm tra và đôn đốc tiến độ triển khai xây dựng "địa bàn không ma túy".

Mục tiêu cốt lõi là kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để phát sinh điểm nóng phức tạp kéo dài về ma túy, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu xây dựng địa bàn phường, xã không ma túy năm 2026.

Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý người nghiện

Thảo luận tại phiên họp, đại diện các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đã thẳng thắn trao đổi về những khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU tại cơ sở. Đồng thời, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ, nhất là trong công tác quản lý người nghiện, tuyên truyền phòng chống ma túy và xây dựng mô hình "địa bàn không ma túy".

Quang cảnh phiên họp thứ nhất của Tổ công tác số 5 - Ban Chỉ đạo 26 TP.HCM ẢNH: NGUYÊN PHÚ

Phát biểu kết luận, thiếu tướng Vũ Văn Điền yêu cầu các thành viên Tổ công tác số 5 phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn phụ trách; chủ động kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền nhấn mạnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 02-NQ/TU và Kế hoạch số 03; kịp thời phát hiện, nhân rộng mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo.

Đặc biệt, cần tham mưu xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.