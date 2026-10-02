    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sựPháp luật

    Tài xế taxi buồn ngủ, gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

    Tuyến Phan
    Tuyến Phan
    Tài xế taxi khai do buồn ngủ nên gây ra vụ tai nạn khiến 2 người thương vong, sau đó lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

    Bị can Nguyễn Văn Thiệu (32 tuổi, trú tại xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ) vừa bị công an tỉnh này khởi tố về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo quy định tại khoản 2 điều 260 bộ luật Hình sự.

    Tài xế taxi buồn ngủ, gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn- Ảnh 1.

    Bị can Nguyễn Văn Thiệu tại cơ quan công an

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Khuya 17.9, tại Km3+200 đường Nguyễn Tất Thành (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô chưa xác định được biển kiểm soát và xe mô tô do D. điều khiển chở theo H. (cùng 20 tuổi).

    Sau cú va chạm, D. và H. bị thương, được đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương nặng, D. đã tử vong tại bệnh viện, còn H. tiếp tục được điều trị. Xe mô tô bị hư hỏng.

    Phòng CSGT sau đó chuyển nguồn tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra, làm rõ.

    Vào cuộc xác minh, công an xác định xe ô tô mang biển kiểm soát 88H-037.xx, do Nguyễn Văn Thiệu điều khiển.

    Thiệu khai nhận là lái xe taxi. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Thiệu buồn ngủ nên đã đâm vào phía sau xe mô tô của các nạn nhân.

    Nghe tiếng va chạm mạnh, Thiệu biết đã xảy ra tai nạn nhưng do lo sợ phải chịu trách nhiệm nên không dừng xe mà tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

    Đi được một đoạn, ô tô bị hư hỏng, không thể tiếp tục di chuyển, Thiệu bỏ lại xe, đi bộ đến một nhà nghỉ gần đó ngủ.

    Gần trưa hôm sau, biết không thể trốn tránh trách nhiệm, Thiệu đến cơ quan điều tra trình diện và làm việc.

    Công an khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn, người điều khiển phương tiện phải dừng xe, giữ nguyên hiện trường trong phạm vi cần thiết, kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu, trình báo và phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

    Hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

    Tin liên quan

    Tạm giữ tài xế xe Lexus dừng đột ngột trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn

    Tạm giữ tài xế xe Lexus dừng đột ngột trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn

    Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế lái xe Lexus lạng lách, dừng đột ngột trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình gây ra vụ tai nạn liên hoàn, để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

    Khám phá thêm chủ đề

    Phú Thọ tai nạn Tài Xế Taxi

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận