Vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Hoàng Trung: Đã khởi tố 39 người

Chiều 1.10, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an quý 3/2026 do Bộ Công an tổ chức, đại tá Phạm Trường Giang, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV trái cây Thủy và các đơn vị liên quan.

Đại tá Phạm Trường Giang, Cục phó C03, thông tin tại họp báo ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo đại tá Phạm Trường Giang, vụ án này đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 39 bị can về 6 nhóm tội danh, trong đó có tội đưa, nhận hối lộ. So với thông báo gần nhất của Bộ Công an, số bị can đã tăng thêm 18 người.

Trước đó, tháng 11.2025, C03 thông báo khởi tố 17 bị can trong vụ án này. Trong đó, các bị can Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty NhoNho; Đinh Hoàng Thiện, Giám đốc Công ty NhoNho; Lê Sỹ Nghị, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty NhoNho; Nguyễn Trường, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty NhoNho; Trần Đăng Ninh, Giám đốc Retaq; Vũ Đức Hải, Giám đốc Công ty cổ phần Scitech, cùng một người khác bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Bị can Hoàng Trung ẢNH: BỘ CÔNG AN

Mở rộng điều tra, ngày 28.7, Bộ Công an thông báo khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Trung, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Quang Hiếu, cựu Phó cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, về tội nhận hối lộ.

Bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7; bà Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giả mạo trong công tác.

Theo C03, ông Hoàng Trung cùng ông Nguyễn Quang Hiếu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo ra "giấy phép con", phục vụ lợi ích nhóm và trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn.

Các bị can Nguyễn Thị Hà, Bế Thị Thu Hiền và Nguyễn Quang Hiếu (từ trái qua) ẢNH: BỘ CÔNG AN

Ông Trung và ông Hiếu còn bị cáo buộc can thiệp, chỉ đạo cấp dưới cấp khống giấy kiểm nghiệm và mã số vùng trồng; mua bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói. Các sai phạm gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng và doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng; làm thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách.

C03 đánh giá, việc xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc có hoạt động mua bán mã vùng trồng, giấy kiểm nghiệm.

Hành vi này dẫn đến tình trạng sầu riêng xuất khẩu không đúng nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo tiêu chuẩn. Qua đó còn ảnh hưởng đến uy tín, giảm sức cạnh tranh của nông sản nói chung, sầu riêng Việt Nam nói riêng trên thị trường Trung Quốc và thế giới.