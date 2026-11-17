Ngày 17.11 Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết trong tháng 11 và đầu tháng 12.2026, Công an tỉnh phối hợp với ngành giáo dục và các địa phương tổ chức chuỗi hội thảo "Cùng em kết nối an toàn" tại nhiều trường học nhằm phòng ngừa xâm hại trực tuyến cho học sinh. Đây là hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Không một mình" năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Hơn 1.000 học sinh tham gia buổi hội thảo đầu tiên

Chuỗi hội thảo đầu tiên diễn ra ngày 14.11 do Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Thuận An tổ chức tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Thuận An.

Buổi hội thảo "Cùng em kết nối an toàn" đầu tiên diễn ra tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Thuận An ẢNH: H.T

Chương trình thu hút hơn 1.000 học sinh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, nhà trường và các đại sứ đồng hành tham gia. Với thông điệp "Không một mình - Kết nối không tổn thương", hoạt động hướng đến nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng giúp học sinh chủ động bảo vệ bản thân trước những nguy cơ xâm hại trên không gian mạng.

Học sinh được giao lưu với các nghệ sĩ tại hội thảo "Cùng em kết nối an toàn" ẢNH: H.T

Tại đây, học sinh được giao lưu với các nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng và đại sứ chiến dịch; tham gia trò chơi tương tác, tìm hiểu phong trào "5 phút cùng em" và xử lý những tình huống liên quan đến an toàn trên môi trường số. Thông qua các ví dụ thực tế, báo cáo viên Công an tỉnh hướng dẫn các em nhận diện những thủ đoạn tiếp cận, dụ dỗ, lừa đảo và xâm hại trực tuyến, đồng thời trang bị kỹ năng phòng ngừa, ứng phó khi gặp tình huống nguy hiểm.

Học sinh được giao lưu với người có sức ảnh hưởng và đại sứ chiến dịch "Không một mình - Kết nối không tổn thương" ẢNH: HT

Sau chương trình tại Thuận An, chuỗi hội thảo sẽ tiếp tục đến 5 điểm trường gồm Trường THPT Di Linh (ngày 20.11), Trường THPT Trần Phú (ngày 21.11), Trường ĐH Phan Thiết (ngày 28.11), Trường tiểu học, THCS và THPT Lê Quý Đôn (ngày 29.11) và Trường CĐ Đà Lạt (ngày 5.12).

Thi trực tuyến tìm hiểu về phòng, chống xâm hại trẻ em

Song song với hoạt động trực tiếp tại các trường học, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu về phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng" năm 2026.

Cuộc thi dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và người dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh. Người tham gia truy cập website https://niemtinsolamdong.vn/ để làm bài thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi người được dự thi một lần.

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu về phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng" năm 2026 ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thời gian diễn ra từ ngày 15.11 đến hết ngày 30.11.2026, với tổng giá trị giải thưởng gần 40 triệu đồng. Giải cá nhân được xét dựa trên kết quả trả lời đúng và thời gian hoàn thành bài thi; giải tập thể dành cho đơn vị có tổng điểm cao và huy động được nhiều người tham gia.

Thông qua chuỗi hội thảo và cuộc thi trực tuyến, Công an tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng lan tỏa kiến thức, kỹ năng an toàn số đến học sinh, thanh thiếu niên và cộng đồng; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng công an, nhà trường, gia đình trong bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ trên không gian mạng.