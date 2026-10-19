Gần 5.000 học sinh, sinh viên hưởng ứng chiến dịch ‘Không một mình’ trên không gian mạng

Ngày 19.10, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Sở GD-ĐT và Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng khởi động chiến dịch "Không một mình" năm 2026, với chủ đề "Phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên" trên không gian mạng.

Chương trình diễn ra đồng loạt tại 4 điểm trường gồm: Trường ĐH Yersin Đà Lạt, Trường THPT chuyên Thăng Long, Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, Trường tiểu học-THCS- THPT Lê Quý Đôn thu hút gần 5.000 học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ, giáo viên và các đơn vị đồng hành tham gia.

Học sinh Trường THPT chuyên Thăng Long Đà Lạt sôi nổi tham gia chiến dịch "Không một mình" năm 2026 ẢNH: BTC

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng

Với thông điệp "Kết nối không tổn thương", chiến dịch hướng đến giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận diện, phòng tránh và ứng phó với những nguy cơ trên mạng như lừa đảo, dụ dỗ, đe dọa, bắt nạt, xâm phạm quyền riêng tư; đồng thời tăng cường sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Tại lễ khởi động, ban tổ chức phát động cuộc thi "Tìm kiếm gương mặt Đại sứ An toàn số học đường tỉnh Lâm Đồng năm 2026" và phong trào cộng đồng "5 phút cùng em". Cuộc thi khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu, chia sẻ kiến thức và kỹ năng an toàn số với bạn bè. Phong trào "5 phút cùng em" nhấn mạnh việc người lớn dành thời gian quan tâm, trò chuyện, lắng nghe để nhận biết những khó khăn, rủi ro trẻ có thể gặp trong quá trình sử dụng internet.

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, phát biểu khai mạc chiến dịch "Không một mình" tại Trường ĐH Yersin Đà Lạt ẢNH: CTV

Chiến dịch được triển khai từ ngày 10.10 đến 10.12.2026 theo kế hoạch của Tiểu ban Chỉ đạo an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng, do Công an tỉnh chủ trì tham mưu.

Các hoạt động gồm thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về phòng, chống xâm hại trực tuyến; đào tạo, xây dựng đội ngũ chuyên gia và lực lượng nòng cốt về an toàn số tại địa phương; tổ chức các buổi chuyên đề về an toàn trực tuyến, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục.

Đại sứ đồng hành Nguyễn Dương Phúc giao lưu với học sinh Trường tiểu học-THCS-THPT Lê Quý Đôn ẢNH: CTV

Trong bối cảnh internet ngày càng gắn liền với đời sống, trẻ em, thanh thiếu niên có thể đối mặt với nhiều nguy cơ như lừa đảo, dụ dỗ, đe dọa, bắt nạt hoặc xâm phạm quyền riêng tư. Vì vậy, bên cạnh kiến thức tự bảo vệ, các em cần có người tin cậy để chia sẻ, tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp tình huống bất thường.

Thông điệp của chiến dịch cũng đề cao trách nhiệm lắng nghe, hướng dẫn và hỗ trợ của người lớn, tránh phán xét hoặc đổ lỗi khi trẻ bị tổn thương trên mạng.

Khởi động chiến dịch "Không một mình" năm 2026 tại Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh ẢNH: BTC

Đưa kỹ năng an toàn số đến học sinh vùng xa

Bên cạnh hoạt động tại các trường học, chương trình còn tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về phòng, chống xâm hại trực tuyến; đào tạo, xây dựng đội ngũ chuyên gia và lực lượng nòng cốt về an toàn số tại địa phương.

Học sinh thực hành ký số đồng hành cùng chiến dịch "Không một mình" ẢNH: CTV

Các buổi chuyên đề về an toàn trực tuyến, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cũng sẽ được triển khai tại các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh.

Trong đó, chiến dịch ưu tiên tiếp cận trẻ em, thanh thiếu niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình trong môi trường số.

Sinh viên Trường ĐH Yersin Đà Lạt sôi nổi tham gia chiến dịch "Không một mình" ẢNH: BTC



