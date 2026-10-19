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    Tặng 4.000 cành hoa cúc trắng tri ân liệt sĩ, vợ chồng ở Đà Lạt nhận thư khen

    Lâm Viên
    Lâm Viên
    Gửi tặng 4.000 cành hoa cúc trắng để người dân viếng các liệt sĩ tại TP.HCM, vợ chồng anh Trần Văn Định ở Đà Lạt được Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng gửi thư khen. Gia đình dự định dành số tiền được động viên, hỗ trợ để giúp bệnh nhi.

    Chiều 18.10, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng đến nhà anh Trần Văn Định tại Đà Lạt, trao thư khen của ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhằm ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng anh trong việc tặng 4.000 cành hoa cúc trắng tri ân các anh hùng liệt sĩ.

    Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng gửi thư khen - Ảnh 1.

    Vợ chồng anh Trần Văn Định (thứ 3 và 4 từ phải qua) vui mừng nhận thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

    ẢNH: LÂM VIÊN

    Trước đó, ngày 14.10, tại lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968, tổ chức tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), 4.000 cành hoa cúc trắng do vợ chồng anh Định gửi tặng đã được trao đến người dân đến viếng và tiễn đưa các liệt sĩ.

    Trong thư khen, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng thành kính của gia đình anh Định, chị Ngọc khi tự tay chuẩn bị, vận chuyển 4.000 cành hoa cúc trắng từ Lâm Đồng đến TP.HCM để trao tặng người dân tham dự lễ truy điệu.

    Nội dung thư ghi nhận nghĩa cử của hai vợ chồng là biểu hiện đẹp của truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", góp phần lan tỏa hình ảnh con người Lâm Đồng hiền hòa, thanh lịch, giàu lòng nhân ái.

    Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng gửi thư khen - Ảnh 2.

    Chị Lê Thị Thu Ngọc và con gái đọc thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

    ẢNH: LÂM VIÊN

    Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của gia đình anh Định, đồng thời đánh giá đây là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần làm đẹp thêm nét văn hóa nghĩa tình của quê hương Lâm Đồng.

    Trong thư cũng gửi lời chúc gia đình anh Định luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoạt động kinh doanh phát triển và tiếp tục lan tỏa những hành động đẹp, giàu tính nhân văn trong cộng đồng.

    Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng gửi thư khen - Ảnh 3.

    Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trao thư khen của ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đến anh Trần Văn Định

    ẢNH: LÂM VIÊN

    Tấm lòng tri ân chân thành các anh hùng liệt sĩ

    Đón nhận thư khen, anh Định cho biết mình bất ngờ, xúc động khi việc làm xuất phát từ tấm lòng tri ân của gia đình được lãnh đạo tỉnh quan tâm, ghi nhận.

    "Tôi không làm để được khen hay để PR bản thân. Tôi làm với cả tấm lòng tri ân chân thành các anh hùng liệt sĩ", anh Định chia sẻ.

    Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng gửi thư khen - Ảnh 4.

    Anh Trần Văn Định trong vườn hoa cúc trắng

    ẢNH: LÂM VIÊN

    Trước đó, chiều 15.10, lãnh đạo Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt cùng bà Phạm Thị Phương Thảo, vợ Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đã đến thăm gia đình anh Định để động viên, ghi nhận việc làm giàu ý nghĩa này. Thời điểm đó, vợ chồng anh vẫn chưa trở về Đà Lạt, còn đang ở TP.HCM.

    Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng gửi thư khen - Ảnh 5.

    Vợ chồng anh Trần Văn Định và chị Lê Thị Thu Ngọc tại lễ truy điệu 731 liệt sĩ ở TP.HCM

    ẢNH: NVCC

    Không dừng lại ở việc tặng hoa tri ân liệt sĩ, anh Định cho biết gia đình sẽ dành số tiền nhận được từ sự động viên, hỗ trợ của vợ chồng Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt để tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng.


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