Lâm Đồng biểu dương vợ chồng tặng 4.000 cành cúc trắng tri ân liệt sĩ

Chiều 15.10, chị Trần Diệp Mỹ Dung, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Lâm Đồng; bà Nguyễn Thị Cẩm Giang, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt và bà Phạm Thị Phương Thảo, vợ Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (ông Y Thanh Hà Niê K'đăm) đến thăm gia đình anh Trần Văn Định. Trước đó, vợ chồng anh Định đã tặng 4.000 cành cúc trắng tri ân liệt sĩ.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, phường Lang Biang - Đà Lạt và bà Phạm Thị Phương Thảo đến thăm gia đình anh Trần Văn Định

ẢNH: LÂM VIÊN

Anh Trần Văn Định và chị Lê Thị Thu Ngọc (ở đường Thánh Mẫu, phường Lang Biang - Đà Lạt), đã trồng, thu hoạch và vận chuyển 4.000 cành cúc trắng từ Đà Lạt đến TP.HCM để tặng người dân tham dự lễ truy điệu, tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM ngày 14.10 (Báo Thanh Niên đã thông tin).

Những cành cúc trắng tri ân liệt sĩ là nghĩa cử giàu tính nhân văn

Chị Trần Diệp Mỹ Dung cho biết, qua bài viết trên Báo Thanh Niên, lãnh đạo Tỉnh ủy và Tỉnh đoàn Lâm Đồng rất cảm kích trước tấm lòng của vợ chồng anh Định, chị Ngọc. Nghĩa cử giàu tính nhân văn này không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" mà còn là tấm gương để tuổi trẻ địa phương học tập, lan tỏa những việc làm ý nghĩa vì cộng đồng.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Lâm Đồng tặng quà gia đình anh Định ẢNH: LÂM VIÊN

Do vợ chồng anh Định chưa trở về Đà Lạt sau chuyến đi TP.HCM, đoàn đã đến thăm mẹ và em trai của anh tại nhà riêng.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Giang bày tỏ niềm tự hào khi địa phương có những công dân âm thầm làm việc nghĩa, dành những đóa hoa trắng tinh khôi để tri ân các anh hùng liệt sĩ. Theo bà, hành động ấy góp phần lan tỏa truyền thống đền ơn đáp nghĩa, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Giang (thứ 2 trái qua) bày tỏ niềm tự hào khi địa phương có những công dân âm thầm làm việc nghĩa ẢNH: LÂM VIÊN

Bà Phạm Thị Phương Thảo cho biết Bí thư Tỉnh ủy rất xúc động khi đọc thông tin về việc vợ chồng anh Định tự tay chuẩn bị hàng ngàn cành hoa, chở từ Đà Lạt xuống TP.HCM trao tặng miễn phí cho người dân đến tiễn đưa các liệt sĩ.

"Đây là nghĩa cử rất cao đẹp, thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' của người dân Lâm Đồng đối với những người đã hy sinh vì độc lập của đất nước", bà Thảo chia sẻ.

Do Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bận công tác, bà Thảo thay mặt chồng đến thăm hỏi, gửi lời cảm ơn và trao tặng gia đình anh Định món quà riêng của Bí thư Tỉnh ủy ẢNH: LÂM VIÊN

Tự hào vì con làm việc nghĩa tình

Xúc động trước sự quan tâm của đoàn, bà Nguyễn Thị Tần (68 tuổi, mẹ anh Định) cho biết gia đình bất ngờ khi đón tiếp các vị khách. Quê bà ở thôn Thái Long, xã Cẩm Tân (Thanh Hóa); chồng bà từng là bộ đội tham gia chiến đấu tại Campuchia, còn bà là thanh niên xung phong.

Vợ chồng anh Định, chị Ngọc đến Đà Lạt lập nghiệp khoảng 6 năm nay. Từ việc thuê nhà ở, thuê đất trồng hoa, anh chị dần phát triển công việc thu mua hoa cúc đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành.

Những việc làm nghĩa tình của con trai và con dâu khiến bà Nguyễn Thị Tần rất tự hào ẢNH: LÂM VIÊN

Theo bà Tần, trong đợt lũ lụt nghiêm trọng năm 2025, vợ chồng con trai bà đã ba lần mua nhu yếu phẩm, quần áo, chăn màn và vận động thêm các nhà hảo tâm, tự lái xe tải chở hàng ra miền Trung hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai. Những việc làm nghĩa tình của con trai và con dâu khiến bà rất tự hào.

Đại diện các đơn vị cho biết, khi vợ chồng anh Định trở về Đà Lạt, Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng sẽ trao thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê K'đăm. Tỉnh đoàn Lâm Đồng và phường Lang Biang - Đà Lạt cũng sẽ có hình thức biểu dương vợ chồng anh Định vì nghĩa cử cao đẹp.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, phường Lang Biang - Đà Lạt và vợ Bí thư Tỉnh ủy đến thăm nơi ở cũng là nơi đóng hoa của vợ chồng anh Trần Văn Định ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, tại lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ ở TP.HCM ngày 14.10, có 4.000 cành cúc trắng do vợ chồng anh Định, chị Ngọc trao tặng đã được bàn giao cho Bộ Tư lệnh TP.HCM để phát miễn phí cho người dân đến tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Những đóa hoa từ Đà Lạt không chỉ góp thêm sắc trắng trang nghiêm cho buổi lễ mà còn gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.