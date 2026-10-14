Vợ chồng ở Đà Lạt tặng 4.000 cành cúc trắng: Vượt 300 km tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ

Như Thanh Niên đã thông tin, vợ chồng anh Trần Văn Định - Lê Thị Thu Ngọc (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng) đã thu hoạch, đóng thùng 4.000 cành cúc trắng rồi lái xe từ Đà Lạt đến TP.HCM để phát miễn phí cho người dân đến tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Từ 3 giờ ngày 14.10, vợ chồng anh Trần Văn Định - Lê Thị Thu Ngọc đã có mặt tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) để viếng và dự lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ ẢNH: NVCC

Trao đổi với phóng viên, anh Trần Văn Định cho hay chiều 12.10, vợ chồng anh đến trang trại hoa, tự tay cắt cúc trắng, bó thành từng bó 5 cành rồi đóng 800 bó vào các thùng giấy để bảo quản trong quá trình vận chuyển.

Ban đầu, anh dự định thuê xe chở hoa vào TP.HCM. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, tối 12.10, hai vợ chồng quyết tâm dùng xe bán tải chở 4.000 cành cúc trắng vào TP.HCM, đồng thời mong muốn được trực tiếp tham dự lễ truy điệu, tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Vợ chồng anh Trần Văn Định - Lê Thị Thu Ngọc cầm trên tay những cành cúc trắng trong lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ ẢNH: NVCC

“Khoảng 11 giờ ngày 13.10, vợ chồng tôi chở hoa đến công viên Lê Thị Riêng, bàn giao 4.000 cành cúc trắng cho Bộ Tư lệnh TP.HCM và ban tổ chức để phát miễn phí cho người dân đến tiễn đưa các liệt sĩ”, anh Định chia sẻ.

Theo chương trình, lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ bắt đầu lúc 8 giờ ngày 14.10. Tuy nhiên, từ 3 giờ sáng cùng ngày, vợ chồng anh Định đã rời khách sạn, đến công viên Lê Thị Riêng thắp nhang, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với các liệt sĩ. Sau đó, hai vợ chồng ở lại tham dự lễ truy điệu do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Bộ Tư lệnh TP.HCM; Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức.

Chị Ngọc nghẹn ngào chia sẻ: “Mình nghĩ để có cuộc sống như hôm nay là nhờ công ơn của các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc” ẢNH: TRẦN VĂN ĐỊNH

“Vợ chồng mình rất xúc động khi đến viếng và được tham dự lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Em nghĩ để có cuộc sống như hôm nay là nhờ công ơn của các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc”, chị Ngọc nghẹn ngào chia sẻ.

Vợ chồng anh Định, chị Ngọc không quản ngại đường xa, tự lái xe vượt hơn 300 km từ Đà Lạt đến TP.HCM, mang theo 4.000 cành cúc trắng do chính tay mình thu hoạch để phát miễn phí cho người dân. Với họ, đây là cách góp một phần nhỏ bé để bày tỏ lòng tri ân, tiễn đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.