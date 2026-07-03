Bí quyết đạt 2 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT 2026 của hai nam sinh Gia Lai

Nguồn học liệu quan trọng là các đề tham khảo trên internet

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 vừa qua, Phạm Văn Huy, học lớp 12C5A, Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), đạt 10 điểm môn toán và hóa học, 9 điểm vật lý, 7,25 điểm ngữ văn.

Theo Huy, ngoài kiến thức trên lớp và sách giáo khoa, nguồn học liệu quan trọng của cậu là các đề tham khảo trên internet. Với môn toán, Huy thường tìm những bài khó để tự giải, sau đó đối chiếu nhiều cách làm nhằm rút kinh nghiệm và mở rộng tư duy.

Mỗi tuần, Phạm Văn Huy dành một ngày nghỉ để chơi game, trò chuyện cùng bạn bè nhằm cân bằng tinh thần

ẢNH: NVCC

Huy duy trì lịch học đều đặn, nhưng không học quá sức. Mỗi tuần, cậu dành một ngày nghỉ để chơi game, trò chuyện cùng bạn bè nhằm cân bằng tinh thần.

"Việc học là một hành trình dài. Khi biết cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi, mình sẽ có thêm năng lượng và sự tập trung để theo đuổi mục tiêu", Huy chia sẻ.

Nhờ giữ được tâm lý nhẹ nhàng, không tự tạo áp lực, nam sinh bước vào phòng thi với sự tự tin. Sau kỳ thi, Huy dự định đăng ký ngành kỹ thuật vật liệu của Trường ĐH Bách khoa thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM.

Điều quan trọng nhất là nắm vững lý thuyết

Cũng lựa chọn cách học tương tự, Lê Thanh Hùng, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), đạt điểm 10 môn hóa học và sinh học, 9,5 điểm toán. Hùng trở thành thủ khoa khối B00 của tỉnh Gia Lai với 29,5 điểm.

Hùng cho biết trong quá trình học trên lớp, cậu luôn cố gắng ghi nhớ bài ngay sau mỗi tiết học và nắm vững kiến thức. Với những nội dung chưa hiểu, Hùng chủ động trao đổi với bạn bè, nhờ thầy cô giải đáp. Khi về nhà, cậu tranh thủ thời gian rảnh luyện các đề tham khảo trên internet để củng cố kiến thức và rèn kỹ năng làm bài.

Lê Thanh Hùng duy trì việc chơi bóng đá, cầu lông để rèn luyện sức khỏe, giúp đầu óc luôn thoải mái ẢNH: NVCC

Càng gần kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Hùng không tăng thời lượng học hay lao vào giải quá nhiều đề. Thay vào đó, cậu dành thời gian hệ thống lại kiến thức và duy trì việc chơi bóng đá, cầu lông để rèn luyện sức khỏe, giúp đầu óc luôn thoải mái.

"Gần đến kỳ thi, em không ép bản thân học quá nhiều mà dành thời gian hệ thống lại lý thuyết. Khi có một sức khỏe tốt, một tâm lý thoải mái nhất thì bản thân sẽ dễ dàng chinh phục được những điểm số cao", Hùng tâm sự.

Theo Hùng, muốn đạt điểm cao ở bất kỳ môn học nào cũng vậy, điều quan trọng nhất là nắm vững lý thuyết. Chỉ khi có nền tảng vững chắc, học sinh mới có thể phân tích đề, lựa chọn cách làm phù hợp và hạn chế sai sót.

Hùng cho hay việc bố mẹ không gây áp lực cũng giúp cậu giữ được sự bình tĩnh trong suốt quá trình ôn tập và làm bài thi. Sau khi tốt nghiệp, em dự định theo học ngành y để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ.