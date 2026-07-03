Tỷ lệ điểm 10 môn toán thi tốt nghiệp THPT 2026 của 34 tỉnh thành

Dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ GD-ĐT công bố ngày 1.7 cho thấy, cả nước có tới 4.208 thí sinh đạt điểm 10 môn toán. Trong số này, nhiều nhất là Hà Nội với 676 thí sinh. Thứ hai là TP.HCM với 445 thí sinh. Tiếp theo là các tỉnh Nghệ An (350 thí sinh); Ninh Bình (287 thí sinh); Hưng Yên (286 thí sinh); Bắc Ninh (272 thí sinh).

Tuy nhiên, xét về tỷ lệ số thí sinh đạt điểm 10 trong tổng số thí sinh dự thi ở môn toán, Hà Tĩnh là tỉnh dẫn đầu cả nước với 0,91%. Tỉnh Hà Tĩnh có 18.283 thí sinh dự thi và có 167 thí sinh đạt điểm 10 môn toán.

Xếp thứ 2 là tỉnh Tuyên Quang với 154 thí sinh đạt điểm 10 môn toán, chiếm tỷ lệ 0,88% tổng số 17.589 thí sinh dự thi môn toán của toàn tỉnh. Trong số này, có 147/154 đạt điểm 10 môn toán đến từ trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Các tỉnh xếp ở vị trí tiếp theo là Nghệ An (0,85%), Hưng Yên (0,67%) và Bắc Ninh (0,65%).

Trong khi đó, với số lượng thí sinh dự thi đông, lên tới 125.070 thí sinh, tỷ lệ thí sinh đạt điểm 10 môn toán của Hà Nội chỉ đạt 0,54%, xếp thứ 7 toàn quốc.

TP.HCM chỉ xếp thứ 16, với tỷ lệ 0,32%. TP.HCM có tới 138.465 thí sinh dự thi môn toán, đông nhất cả nước.

Ở cuối bảng xếp hạng về tỷ lệ học sinh đạt điểm 10 môn toán Lai Châu. Tỉnh này có 4.497 thí sinh dự thi môn toán, nhưng chỉ có 1 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, tỷ lệ chỉ 0,07%.

Nếu tính điểm số từ 8 điểm trở lên, Ninh Bình trở lại vị trí số 1 với 24,80% thí sinh dự thi đạt mức điểm này. Hà Nội cũng cho thấy điểm số cao với tỷ lệ 24,08% thí sinh đạt mức điểm giỏi.

Trong khi đó, tỉnh Hà Tĩnh tụt xuống vị trí thứ 3 với tỷ lệ 20,77% số thí sinh đạt mức điểm từ 8 trở lên trong môn toán.

Đáng chú ý, với mức điểm từ 8 trở lên, Tuyên Quang tụt hẳn xuống vị trí thứ 25 với tỷ lệ chỉ 9,74%. Toàn tỉnh chỉ có 1.713 thí sinh đạt mức điểm từ 8 trở lên.

Dữ liệu điểm thi môn toán của toàn tỉnh Tuyên Quang còn cho thấy điểm trung bình môn toán của Tuyên Quang chỉ 5,07 điểm và có tới 48,19% số thí sinh đạt mức điểm dưới trung bình (dưới 5).

Ở chiều ngược lại, các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu là 3 tỉnh, thành có tỷ lệ thí sinh đạt điểm 8 trở lên ở môn toán thấp nhất cả nước.