Ứng xử thế nào trước tin giả, thông tin xấu trên mạng?

Ngày 28.9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng năm 2026.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Lợi, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh về yêu cầu nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng xử của cán bộ, người dân trước những vấn đề phát sinh trên không gian mạng, trong đó có tin giả, thông tin xấu.

Ông Huỳnh Văn Lợi, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: S.V.H

Theo ông Lợi, internet và mạng xã hội ngày càng trở thành một phần trong đời sống, lao động và công tác của cán bộ, người dân. Không gian mạng giúp kết nối thông tin nhanh chóng, mở rộng giao lưu văn hóa, thúc đẩy kinh tế số và hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền.

Tuy nhiên, môi trường này cũng xuất hiện tin đồn thất thiệt, thông tin sai sự thật, giả mạo, nội dung xúc phạm danh dự cá nhân, vu khống tổ chức; cùng với đó là phát ngôn thiếu chuẩn mực, kích động bạo lực, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc và các hình thức lừa đảo trực tuyến.

"Xây" và "chống" trên không gian mạng

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, ứng xử trên mạng không chỉ dừng ở việc tránh chia sẻ thông tin xấu, độc mà cần kết hợp giữa "xây" và "chống".

Về "xây", cần chủ động lan tỏa thông tin tích cực, giới thiệu những hình ảnh đẹp về đất nước, địa phương, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, gương người tốt, việc tốt. Đồng thời, hình thành các kênh truyền thông số chính thống để đưa thông tin chuẩn xác của chính quyền đến người dân nhanh chóng.

Về "chống", ông Lợi đề nghị nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện và phản bác thông tin xuyên tạc, chia rẽ vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Ông cũng nhấn mạnh mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải tiên phong, gương mẫu trong phát ngôn, chia sẻ thông tin chuẩn xác, lan tỏa năng lượng tích cực và không lan truyền thông tin xấu, độc hại.

Trang bị kỹ năng nhận diện tin giả

Tại hội nghị, các báo cáo viên phổ biến bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số; các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Các đại biểu được trao đổi về kỹ năng nhận diện, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và thông tin xấu, độc trên không gian mạng; các quy định về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: S.V.H

Ông Huỳnh Văn Lợi cho rằng xây dựng môi trường mạng xanh, sạch, lành mạnh và văn minh không chỉ là nhiệm vụ của ngành văn hóa, công an hay các cơ quan chức năng mà cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.

Đối với lực lượng báo chí - truyền thông, ông đề nghị tiếp tục giữ vai trò dòng chảy thông tin chủ lưu, định hướng dư luận xã hội. Các lực lượng chức năng phối hợp địa phương tăng cường tuyên truyền kỹ năng an toàn mạng, nâng cao "sức đề kháng số" cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Sau hội nghị, ông Lợi đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tổ chức quán triệt, phổ biến lại các nội dung đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý.