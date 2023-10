Chạy đua ngăn xung đột Hamas - Israel lan rộng

Thương vong gia tăng

Tờ The Guardian ngày 17.10 dẫn lời một quan chức Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng xung đột Hamas - Israel đã khiến ít nhất 2.800 người thiệt mạng và 11.000 người bị thương tại Gaza. Trong khi đó, Bộ Y tế Israel cho biết đã có hơn 1.400 người thiệt mạng và 4.229 người bị thương kể từ khi Hamas tấn công hôm 7.10. WHO cảnh báo về khủng hoảng y tế công tại Dải Gaza do thiếu nước, ảnh hưởng tính mạng hơn 3.500 bệnh nhân tại 35 bệnh viện. Ông Salama Marouf, người đứng đầu văn phòng truyền thông của Hamas, kêu gọi viện trợ quốc tế khẩn cấp để đối phó "khủng hoảng nhân đạo chưa từng có" tại Dải Gaza.