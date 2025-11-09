Chạy đua phá kỷ lục đường bay dài

Hãng hàng không Qantas (Úc) ngày 7.11 thông báo chiếc máy bay Airbus A350-1000ULR (tầm bay siêu dài) mà hãng đặt mua đang trong giai đoạn lắp ráp cuối cùng tại trụ sở Airbus ở TP.Toulouse (Pháp). Theo CNN, máy bay này được thiết kế với bình nhiên liệu chính có thể chứa 20.000 lít, đủ để bay liên tục 22 giờ. Qantas đã đặt mua 12 chiếc vào năm 2022 và chiếc đầu tiên dự kiến được giao vào tháng 10.2026.

Máy bay Airbus A350-1000ULR của Qantas ẢNH: QANTAS

Khi được đưa vào vận hành từ nửa đầu năm 2027, máy bay này sẽ giúp thực hiện chuyến bay thương mại không điểm dừng dài nhất thế giới, kết nối các thành phố bờ đông Úc như Sydney hay Melbourne đến London (Anh) và New York (Mỹ). Dịch vụ bay thẳng này sẽ có tổng thời gian hành trình ngắn hơn 4 giờ so với các chuyến bay từ Úc đến Anh và Mỹ có quá cảnh một lần hiện nay.

Các hiệp hội hàng không lớn định nghĩa ULR là hành trình bay dài hơn 16 giờ, thường có quãng đường 13.000 km trở lên. Theo trang FlightRadar24, dịch vụ bay siêu dài thời hiện đại nổi lên từ đầu những năm 2000, khi hãng hàng không Singapore Airlines mở đường bay thẳng từ đảo quốc sư tử đến sân bay Newark (phục vụ cho vùng đô thị New York) với mẫu Airbus A340-500. Chuyến bay kéo dài 18 giờ và dịch vụ này được duy trì chỉ vài năm do bị ảnh hưởng kép từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 dẫn đến giảm nhu cầu, và giá nhiên liệu tăng.

Với sự ra đời của các dòng Boeing 787 Dreamliner và Airbus A350, giấc mơ về các chuyến bay thẳng toàn cầu lại sống dậy. Ngoài việc gia tăng tầm bay, các hãng còn phải tính toán bố trí số ghế để đảm bảo bài toán kinh tế, bên cạnh việc điều chỉnh thiết kế nhằm giảm mệt mỏi cho hành khách.

Hiện nay, kỷ lục chuyến bay thẳng có thời gian dài nhất thuộc về Xiamen Air (Trung Quốc), mất 19 giờ 20 phút để bay từ TP.Phúc Châu đến sân bay John F. Kennedy (New York, Mỹ). Hãng bay khai thác đường bay này từ năm 2017-2020, sau đó khôi phục vào năm 2024. Tuy nhiên, từ tháng 10 vừa qua, thời gian bay được tăng lên do phải né không phận Nga, theo trang web tin tức hàng không Simple Flying.

Xiamen Air vượt qua kỷ lục của các chuyến bay thuộc Singapore Airlines với số hiệu SQ23 và SQ24, nối giữa Singapore và New York. Từ tháng 11.2020, Singapore Airlines sử dụng máy bay Airbus A350-900ULR để vận hành đường bay nói trên, có thời gian bay trung bình là 18 giờ 27 phút (SQ23) và 18 giờ 10 phút (SQ24).

Trong khi đó, từ năm 2018, Qantas mở chặng bay thẳng từ Perth (thành phố bờ tây Úc) đến London (14.499 km), chuyến bay dài nhất của hãng tính đến nay. Loại máy bay được sử dụng là Boeing 787-9. Ngoài ra, Qantas cũng đang phục vụ đường bay thẳng dài 14.472 km giữa Melbourne và Dallas (bang Texas, Mỹ) bằng máy bay Boeing 787-9. Hai chuyến bay này có thời gian bay trung bình khoảng 17 giờ, được xếp lần lượt ở vị trí thứ 4 và thứ 5 trên bảng xếp hạng 10 chuyến bay thương mại dài nhất thế giới của FlightRadar24.

Theo phân tích của chuyên trang Simple Flying, có gần chục hãng hàng không đang vận hành các đường bay siêu dài, theo định nghĩa của trang này là khoảng 14.800 km và mất hơn 15 giờ. Singapore Airlines nổi bật nhất trong nhóm này với các chuyến bay thẳng giữa Singapore và New York.