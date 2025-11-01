Nhộn nhịp đường bay Việt - Mỹ

Sự quay lại của United Airlines

Mới đây, United Airlines (Mỹ) thông báo khai trương đường bay hằng ngày kết nối TP.HCM và một số TP của Mỹ, cụ thể là TP.Los Angeles và San Francisco (đều thuộc bang California). Với đường bay mới này, United trở thành hãng hàng không Mỹ duy nhất cung cấp chuyến bay đến và đi từ TP.HCM.

Trên các đường bay này, hành khách khởi hành từ TP.HCM có thể dễ dàng nối chuyến qua Hồng Kông để bay đến Los Angeles, San Francisco (Mỹ) và ngược lại. Từ đó, hành khách có thể tiếp tục bay đến 75 điểm đến khác trên toàn nước Mỹ. Chặng bay được khai thác quanh năm với tần suất mỗi ngày. Los Angeles (LAX) và San Francisco (SFO) lần lượt là các cửa ngõ kết nối quan trọng đến các cộng đồng người Việt ở miền nam và miền bắc của bang California. Để phục vụ tuyến bay này, United sử dụng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner với tổng 257 ghế, trong đó có 48 ghế hạng thương gia United PolarisSM có ghế giường nằm kết nối trực tiếp với lối đi.

United Airlines vừa mở tuyến đến và đi tại TP.HCM để nối với bang California (Mỹ) Ảnh: CTV

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên United Airlines triển khai tuyến bay như trên để kết nối TP.HCM với bang California của Mỹ. Hơn 20 năm trước, từ cuối năm 2004, hãng bay này đã tổ chức tuyến bay tương tự và cũng nối chuyến qua Hồng Kông, nhưng sau một thời gian đã ngưng hoạt động mà nguyên nhân được cho là vì thiếu hiệu quả. Mãi đến nay, United Airline mới quay trở lại.

Bên cạnh đó, cũng ngay trong tháng 10, Eva Air thông báo mở đường bay TP.HCM - TP.Dallas (bang Texas, Mỹ) quá cảnh qua TP.Đài Bắc (Đài Loan). Thực ra, việc bổ sung tuyến TP.HCM - TP.Dallas bắt nguồn từ việc Eva Air mở tuyến kết nối từ hub bay của hãng này ở Đài Bắc với Dallas.

Tuy nhiên, các tuyến mở mới hay bổ sung trên đều phải nối chuyến qua một địa điểm thứ ba. Chính vì thế, đến nay, Vietnam Airlines vẫn là hãng hàng không duy nhất có chuyến bay thẳng từ TP.HCM đến một TP của Mỹ, cụ thể là đường bay TP.HCM - San Francisco.

Cạnh tranh mạnh mẽ

Tuy chỉ có 1 hãng bay trực tiếp từ một TP của VN sang Mỹ và ngược lại, nhưng tuyến bay nối TP.HCM hay Hà Nội với các TP của Mỹ lại rất nhộn nhịp, với mạng lưới kết nối phủ rộng nhiều TP ở cả bờ đông lẫn bờ tây Mỹ.

Trong đó, chỉ riêng Đài Loan đã có đến 3 hãng hàng không như Eva Air, China Airlines, STARLUX lâu nay rất phổ biến nhờ mức giá rẻ và có nhiều điểm đến là những nơi tập trung đông cộng đồng người Việt tại Mỹ. Số lượng chuyến của các hãng hàng không Đài Loan rất dày đặt và thời gian nối chuyến phù hợp là những điểm cộng khác cho các hãng này.

Các hãng hàng không khác ở khu vực Đông Bắc Á cũng hiện diện trên cung đường Việt - Mỹ như: ANA (All Nippon Airways) và Japan Airlines (Nhật Bản), Korean Air và Asiana Airlines (Hàn Quốc), Air China (Trung Quốc đại lục), Cathay Pacific (Hồng Kông)… Đông Nam Á thì có Singapore Airlines (Singapore) cũng được biết đến nhiều nhưng giá vé thường không rẻ. Đó là chưa kể hàng loạt hãng hàng không của khu vực Trung Đông như Qatar Airway (Qatar), Emirates (UAE)…

Với số lượng đông đảo hãng bay như thế, các tuyến bay nối VN với Mỹ, nhất là các tuyến bay nối TP.HCM với một số khu vực đông người Việt tại Mỹ như bang California hay bang Texas có sự cạnh tranh rất lớn.