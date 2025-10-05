Hành khách say xỉn tấn công tình dục nhân viên hàng không

Máy bay của hãng Delta Air Lines tại Sân bay quốc tế thành phố Salt Lake ẢNH: AFP

Tờ New York Post ngày 5.10 đưa tin một hành khách say xỉn đã tấn công tình dục một nhân viên của Hãng hàng không Delta Air Lines (Mỹ), đồng thời buông lời đe dọa tại Sân bay quốc tế thành phố Salt Lake (bang Utah, Mỹ).

Tài liệu tòa án vừa công bố cho thấy hành khách Cody Sierra Marie Bryne (31 tuổi) bị bắt hôm 1.10 và truy tố về các hành vi tấn công tình dục và các hành vi khác.

Sau khi lên máy bay của Delta Air Lines đi Portland (Oregon), hành khách này ngồi vào ghế cạnh lối đi và nhiều lần từ chối đứng dậy để các hành khách khác đi vào các ghế bên trong.

Cảnh sát cho biết cô Bryne sau cùng cũng đứng dậy nhưng hích vai vào một nhân viên của Delta Air Lines khiến người này ngã vào một ghế phía sau. Phi công lập tức yêu cầu cô Bryne rời máy bay.

Theo các nhà điều tra, khi bị áp giải ra ngoài, cô Bryne tìm cách chạy vào khu vực an ninh của sân bay. Khi nhân viên hàng không chặn đường, cô ta bị cáo buộc đã túm cổ một nữ nhân viên hàng không, kéo đầu cô ta xuống đất và giật tóc.

Sau khi buông tay, cô Bryne được cho là đã tiến lại gần, túm lấy ngực người phụ nữ và vặn mạnh trong khi hét lên đe dọa.

Cảnh sát cho biết nữ hành khách này sau đó chạy về phía lối ra của sân bay và bị phát hiện đang đặt vé của một hãng hàng không khác, trước khi bị lực lượng chức năng bắt giữ. Nữ hành khách này còn phản đối việc bị còng tay, buộc các nhân viên an ninh phải khống chế.

Trả lời câu hỏi sau khi bị bắt, cô Bryne bác bỏ việc hành hung bất cứ ai. Tuy nhiên, cô thừa nhận đã uống đồ uống có cồn vào sáng hôm đó và tỏ ra còn say xỉn.

"Cô ấy không thể trò chuyện một cách dễ hiểu, có mùi đồ uống có cồn từ người, gặp khó khăn trong việc làm theo chỉ dẫn và cần trợ giúp khi đi lại", theo tài liệu tòa án. Dự kiến hành khách này sẽ ra tòa vào tuần tới.

Cảnh sát thành phố Salt Lake cho biết số vụ hành khách gây rối liên quan rượu bia đã tăng vọt trong vài năm gần đây, dẫn đến nhiều vụ bắt giữ hơn tại sân bay. Luật liên bang cho phép phạt tới 37.000 USD đối với hành vi gây rối trật tự công cộng.