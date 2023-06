Chây ì làm sổ hồng cho dân sẽ bị phạt

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, hiện trên địa bàn thành phố có hơn 81.000 căn nhà chưa được cấp sổ hồng. Trong đó, 8.372 căn đã có thông báo thuế, chờ chủ sở hữu nộp thuế; 19.958 căn nhà đang thực hiện thủ tục cấp sổ hồng nhưng phải tạm dừng để hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung; 10.277 căn thuộc 18 dự án phải tạm dừng thủ tục cấp sổ hồng do đang thanh tra, điều tra; 8.918 căn chưa cấp sổ hồng do vướng các quy định về loại hình bất động sản mới; 4.657 căn chưa cấp sổ hồng vì các vướng mắc như đang xác định lại diện tích đất sử dụng chung của chung cư, truy thu tiền, rà soát lại đối tượng mua nhà. Ngoài ra, có 28.907 căn chưa cấp sổ hồng do chủ đầu tư, người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Từ năm 2014 đến nay, tình hình tiếp nhận hồ sơ cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại tại thành phố tăng qua từng năm, tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đạt 64,6%.

UBND TP.HCM cho biết, đến nay hơn 81.000 căn nhà vẫn chưa được cấp sổ hồng do nhiều nguyên nhân như: dự án điều chỉnh quy hoạch, xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung, vi phạm xây dựng, loại hình bất động sản mới, các dự án bị thanh kiểm tra và điều tra, dự án có vướng mắc về nghĩa vụ nhà ở xã hội…

Ngoài ra, việc lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính còn gặp nhiều vướng mắc như khó xác định thời điểm bàn giao nhà hay số lượng căn nhà trong một dự án quá lớn dẫn đến khó khăn khi xác định hành vi vi phạm.

Người mua nhà tại các chung cư mong được cấp sổ hồng để an cư NGỌC DƯƠNG

Nhằm tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng, UBND TP.HCM đã ban hành nhiều văn bản. Trong đó phân cấp, ủy quyền thực hiện chức năng, nhiệm vụ của UBND TP.HCM trong công tác cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại; ban hành quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cấp đổi, cấp lại sổ hồng… Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM.

Để đẩy nhanh cấp sổ hồng cho người mua nhà, UBND TP.HCM đã chỉ đạo những vướng mắc liên quan đến Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM như: các dự án không có vướng mắc về pháp lý chỉ chờ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính; chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng; loại hình bất động sản mới; dự án phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung; vướng mắc khác; các dự án đang bị thanh kiểm tra và điều tra phải nghiên cứu giải pháp tháo gỡ cho 6 nhóm khó khăn, vướng mắc trên. Trong đó đề ra giải pháp, thời gian thực hiện, phân công thực hiện và chế độ báo cáo về tiến độ, kết quả thực hiện.

UBND TP.HCM cũng chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ để làm rõ nguyên nhân. Trường hợp các chủ đầu tư cố tình không nộp hồ sơ mà không có lý do chính đáng thì cương quyết xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.



Đối với vướng mắc liên quan đến Sở Xây dựng như: chủ đầu tư vi phạm pháp luật về xây dựng; dự án có đối tượng sở hữu là cá nhân, tổ chức nước ngoài; dự án có vướng mắc về nghĩa vụ nhà ở xã hội, Sở Xây dựng phải xây dựng kế hoạch tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên.

Được biết trong giai đoạn 2020 - 2022, Sở Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM đã tham mưu UBND TP xử phạt 10 doanh nghiệp vì không nộp hồ sơ, không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ giấy tờ để làm thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà, với tổng số tiền phạt hơn 4,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Xây dựng đã xử lý vi phạm đối với 33 dự án, tham mưu ban hành 69 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.