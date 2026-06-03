Cháy khách sạn ở thủ đô Ấn Độ, ít nhất 21 người thiệt mạng

Trong một thông cáo báo chí ngày 3.6, cảnh sát Ấn Độ cho biết 21 người đã thiệt mạng trong vụ thảm kịch cháy khách sạn ở New Delhi, đồng thời cho hay có hơn 40 người khác đã được cứu sống. Đây được xem là một trong những vụ cháy khách sạn nghiêm trọng nhất tại thành phố này trong những năm gần đây, theo Reuters.

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại một khách sạn ở New Delhi, Ấn Độ ngày 3.6.2026 ẢNH: AP

Khách sạn xảy ra hỏa hoạn nằm tại Malviya Nagar, khu vực phía nam thủ đô New Delhi, vốn chủ yếu là khu dân cư và được nhiều sinh viên, người trẻ đi làm lựa chọn sinh sống. Theo ông Jitendra Kumar, một quan chức chính quyền địa phương, tầng trệt của tòa nhà có một nhà hàng đang hoạt động và đám cháy nhiều khả năng liên quan khu vực này.

"Theo thông tin ban đầu, có một nhà hàng hoạt động ở tầng trệt của tòa nhà. Rất có thể đám cháy có liên quan nhà hàng đó", ông Kumar nói với các phóng viên.

Hình ảnh lan truyền cho thấy tòa nhà bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn, phần mặt ngoài bị thiêu rụi, trong khi nhiều cư dân đứng theo dõi từ một con hẻm nhỏ gần hiện trường. Một số hình ảnh cũng cho thấy 2 người nhảy từ tầng cao của tòa nhà xuống để thoát thân.

Lực lượng cứu hỏa được triển khai để khống chế đám cháy, trong khi người dân địa phương cũng tham gia hỗ trợ sơ tán những người mắc kẹt và đưa người bị thương đến nơi an toàn. Theo Hãng tin AP, một số nạn nhân là người nước ngoài đến Ấn Độ để điều trị y tế.

Người dân Ấn Độ giải cứu một nạn nhân khỏi vụ cháy khách sạn ở New Delhi ẢNH: AP

Đến nay, ngọn lửa đã được dập tắt, song nguyên nhân vụ việc chính xác vẫn chưa được công bố. Ông Kumar cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể tại hiện trường.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi vụ việc là một thảm kịch, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và chúc những người bị thương sớm bình phục.

Các vụ hỏa hoạn gây thương vong lớn thường xảy ra tại Ấn Độ, nơi quy định xây dựng và tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy chưa được thực thi nghiêm ngặt.