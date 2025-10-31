Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cháy kho bao bì nhựa, khói đen bao trùm khu dân cư ở TP.HCM

Trần Kha
Trần Kha
31/10/2025 20:50 GMT+7

Cả khu dân cư nháo nhào khi cháy kho chứa bao bì nhựa trên đường 5B, phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM), tỏa khói đen bao trùm cả khu vực.

Ngày 31.10, Công an phường Bình Hưng Hòa cùng Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy kho chứa bao bì nhựa trên đường 5B.

Cháy kho bao bì nhựa, khói đen bao trùm khu dân cư ở TP.HCM- Ảnh 1.

Khói lửa tỏa ra từ đám cháy

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, người dân phát hiện cháy bên trong kho chứa bao bì nhựa trên đường 5B, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân cũ, TP.HCM) nên hô hoán.

Lúc này, người dân sống tại khu vực cố gắng di chuyển nhiều bao tải chứa bao bì nhựa bên trong kho ra ngoài, đồng thời huy động bình chữa cháy mini dập lửa. Tuy nhiên, bên trong kho là các vật liệu dễ cháy, lửa bùng phát mạnh tỏa khói đen gây ngạt khiến những người đang chữa cháy phải bỏ chạy ra ngoài.

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều nhiều xe cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy, chống cháy lan. Đám cháy được dập tắt sau đó, lực lượng chức năng bảo vệ thành công các nhà dân xung quanh.

Cháy kho bao bì nhựa, khói đen bao trùm khu dân cư ở TP.HCM- Ảnh 2.

Bên trong kho chứa bao bì nhựa sau vụ cháy

ẢNH: TRẦN KHA

Theo người dân, kho trên chứa bao bì nhựa dùng để tái chế. Thời điểm xảy ra cháy, kho không có người. Nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được công an điều tra, làm rõ.

