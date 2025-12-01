Cháy lớn tại Nhà máy bia Hà Nội HABECO

Trao đổi với Thanh Niên sáng 1.12, một lãnh đạo UBND P.Ngọc Hà (Hà Nội) xác nhận, trong Nhà máy bia Hà Nội HABECO vừa xảy ra vụ cháy lớn.

Nhà máy bia Hà Nội HABECO xảy ra hỏa hoạn sáng 1.12 ẢNH: HÀ NỘI 24H

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt ở hiện trường để chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Theo vị lãnh đạo UBND P.Ngọc Hà, nơi xảy ra cháy là hội trường bên trong Nhà máy bia Hà Nội HABECO.

"Đến thời điểm hiện tại, vụ cháy đã được khống chế. Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người", vị lãnh đạo P.Ngọc Hà cho biết thêm.

Nhà máy bia HABECO tọa lạc tại khu "đất vàng" số 183 Hoàng Hoa Thám có diện tích hơn 52.000 m2, vừa là trụ sở chính của HABECO (Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Hà Nội), vừa là nhà máy sản xuất bia của đơn vị này.

Trong danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn do UBND TP.Hà Nội ban hành vào năm 2023 thể hiện, cơ sở này thuộc diện phải di dời trong vòng 5 năm kể từ khi thành phố phê duyệt danh mục này.

Hồi tháng 9 vừa qua, liên quan đến khu "đất vàng" nêu trên, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở QH-KT, Sở NN-MT, UBND P.Ngọc Hà và các đơn vị liên quan rà soát quỹ đất trên địa bàn, nếu đủ quỹ đất thì điều chỉnh địa điểm quy hoạch trường THPT tại 183 Hoàng Hoa Thám (P.Ngọc Hà) để ưu tiên quỹ đất quy hoạch dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng bia Hà Nội.

Sau đó, tại kỳ họp HĐND thứ 28 diễn ra cuối tháng 11, Hà Nội đã thông qua danh mục di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục và trụ sở các cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Theo đó, Nhà máy bia Hà Nội HABECO tiếp tục thuộc diện phải di dời khỏi nội đô trong đợt 1.