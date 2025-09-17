Hà Nội xem xét xây dựng Bảo tàng Bia tại 183 Hoàng Hoa Thám

Chỉ đạo nêu trên được Văn phòng UBND thành phố phát đi trong thông báo số 585/TB-VP ngày 17.9. Theo đó, liên quan đến Đề án xây dựng, hình thành điểm đến Bảo tàng Bia Hà Nội tại khu đất số 183 Hoàng Hoa Thám, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở QH-KT, Sở NN-MT, UBND P.Ngọc Hà và các đơn vị liên quan rà soát quỹ đất có thể xây dựng trường THPT trên địa bàn phường.

Cơ sở của HABECO nằm trên đường Hoàng Hoa Thám ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trường hợp có đủ quỹ đất, các cơ quan liên quan báo cáo UBND thành phố xem xét, điều chỉnh địa điểm quy hoạch trường THPT tại 183 Hoàng Hoa Thám để ưu tiên quỹ đất quy hoạch dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Bia Hà Nội.

Trong trường hợp không có đủ quỹ đất thay thế, thành phố giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở QH-KT và các đơn vị có liên quan nghiên cứu khả năng điều chỉnh tuyến đường cấp khu vực về phía nam để tách biệt ranh giới dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Bia Hà Nội và dự án đầu tư xây dựng trường THPT.

Cạnh đó, lãnh đạo thành phố còn giao Sở QH-KT chủ trì tham mưu điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị H1-2.

"Sở Du lịch phối hợp HABECO (Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Hà Nội) hoàn thiện đề án, xin ý kiến, báo cáo UBND thành phố, phấn đấu hoàn thành quý 4/2025. Sở Tài chính hướng dẫn HABECO lập thủ tục đầu tư theo quy định", thông báo nêu rõ.

Trước đó, vào năm 2018, báo chí phản ánh thông tin về việc HABECO sẽ di chuyển nhà máy sang H.Mê Linh cũ và sẽ xây bảo tàng bia tại khu đất số 183 Hoàng Hoa Thám.

Nhà máy bia HABECO tọa lạc tại "mảnh đất vàng" số 183 Hoàng Hoa Thám có diện tích hơn 52.000 m2, vừa là trụ sở chính của Habeco, vừa là nhà máy sản xuất bia của đơn vị này.

Trong danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn do UBND TP.Hà Nội ban hành vào năm 2023 thể hiện, Nhà máy bia Hà Nội thuộc diện phải di dời trong vòng 5 năm kể từ khi thành phố phê duyệt danh mục này.