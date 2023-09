Cháy mỏ than ở Trung Quốc, 16 người chết

Tân Hoa xã dẫn thông báo từ chính quyền Bàn Châu (Trung Quốc) cho hay vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 10 sáng 24.9 (theo giờ địa phương) tại mỏ than Sơn Cước Thụ ở thị trấn Bàn Quan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy 16 người bị mắc kẹt sau khi một băng chuyền bốc cháy. Giới chức cho hay ngọn lửa đã được dập tắt và nhiệt độ tại nơi xảy ra hỏa hoạn đã trở lại bình thường.

Trong tháng trước, giới chức ở Trung Quốc cho hay ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở ngoại ô thành phố lịch sử Diên An thuộc tỉnh Thiểm Tây. Vụ nổ đó xảy ra vào lúc 20 giờ 26 ngày 21.8 tại một mỏ than gần Diên An, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Hiện trường một vụ tai nạn mỏ than tại tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) năm 2016 Reuters

Trước đó, vào tháng 2, một vụ sập mỏ than ở Khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc đã khiến hàng chục người và phương tiện bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Khi đó, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh triển khai nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại khu mỏ.

Đến tháng 6, giới chức Trung Quốc nói rằng đã có 53 người thiệt mạng trong vụ sập mỏ than nói trên, theo AFP.

Trong năm ngoái có 245 người chết trong 168 vụ tai nạn liên quan mỏ than ở Trung Quốc, theo AFP dẫn các số liệu chính thức. Năm 2021, 20 thợ mỏ được cứu khỏi một mỏ than bị ngập nước ở tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc nhưng 2 người khác thiệt mạng trong vụ việc.