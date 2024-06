Cháy nhà dân ở Hà Nội lúc rạng sáng

Theo đó, khoảng 4 giờ ngày 14.6, nhà dân trong ngõ Trại Cá (P.Trương Định, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị cháy. Do đám cháy xảy ra lúc rạng sáng nên khi phát hiện đã gây hoảng loạn cho người dân trong khu vực.



Cháy nhà dân trong ngõ Trại Cá lúc rạng sáng KHẮC HIẾU

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Q.Hai Bà Trưng và Công an Q.Hoàng Mai nhanh chóng có mặt phối hợp với lực lượng tại chỗ, công an phường và người dân xử lý đám cháy.

Công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai khẩn trương, đồng thời triển khai các mũi dập tắt đám cháy. Rất may vụ việc không có thiệt hại về người.

Do xử lý kịp thời nên đám cháy lan khoảng 8 m2 khu vực phòng ngủ tầng 2. Được biết, công trình gồm 2 khối nhà, khoảng sân sinh hoạt chung, khối 1 có 1 tầng làm kho để đồ, khối 2 cao 3 tầng. Nguyên nhân cháy ban đầu có thể do chập điện.

Thời gian vừa qua, ở Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tháng 8.2023, quán karaoke ở Q.Cầu Giấy bị cháy khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ. Tháng 9.2023, chung cư mini xây sai phép ở Q.Thanh Xuân cháy khiến 56 người tử vong. Đến tháng 10.2023, ngôi nhà chứa đồ đồng nát ở H.Thanh Trì gặp hỏa hoạn khiến 3 mẹ con tử vong.

Hồi tháng 1, ngôi nhà 3 tầng là tiệm hoa trên phố cổ ở Q.Hoàn Kiếm bốc cháy làm 4 người trong gia đình tử vong. Mới đây, ngày 24.5, nhà trọ kết hợp kinh doanh trong ngõ 43 Trung Kính xảy ra hỏa hoạn khiến 14 người chết.

Kết quả khảo sát của công an thành phố thể hiện, để đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, Hà Nội cần đầu tư xây dựng gần 10.200 trụ nước, 1.673 bể nước, 848 bến lấy nước và hố thu nước trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.

Dự kiến trong năm nay, Hà Nội sẽ đầu tư lắp đặt 675 trụ nước chữa cháy, 31 hố thu trên địa bàn 7 quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân và Nam Từ Liêm.