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Thời sự

Cháy nhà Kênh 19-5, khu dân cư nháo nhào

Trần Kha
Trần Kha
Vụ cháy nhà xảy ra sáng 27.7 khiến khu dân cư Kênh 19-5 náo động. Người dân đã nỗ lực dập lửa nhưng không thành công. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt và khống chế đám cháy.

Ngày 27.7, Công an phường Tây Thạnh (TP.HCM) cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra làm rõ vụ cháy nhà trên đường Kênh 19-5.

Cháy nhà Kênh 19-5, khu dân cư nháo nhào- Ảnh 1.

Khói tỏa ra từ đám cháy

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, hơn 8 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ khu vực trong hẻm đường Kênh 19-5 nơi có nhiều bãi tập kết ve chai và nhà dân nằm liền kề.

Người dân tại khu vực hô hoán, huy động nhiều bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Khói từ vụ cháy tỏa ra mù mịt bao trùm cả khu vực. Thêm vào đó khu vực này có nhiều bãi ve chai khiến người dân lo sợ cháy lan, di dời tài sản.

Cháy nhà trên đường Kênh 19-5, khu dân cư náo động

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM điều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy. Sau nhiều nỗ lực đám cháy được khống chế, dập tắt.

Cháy nhà Kênh 19-5, khu dân cư nháo nhào- Ảnh 2.

Người trong căn nhà đang tiến hành dọn dẹp, đưa đồ bị cháy ra ngoài chất lên các xe đem đi xử lý

ẢNH: TRẦN KHA

Ghi nhận tại hiện trường, đám cháy làm một phần căn nhà dựng bằng tôn và khung sắt bị cháy hư hỏng, một số tài sản bên trong bị cháy.

Theo chủ nhà, khu vực cháy là nơi dùng làm nơi chứa đồ đạc và các vật dụng khác sinh hoạt trong gia đình và cũng là chỗ để xe. Riêng phần trước căn nhà dùng để kinh doanh buôn bán quán nhậu không bị ảnh hưởng. Vụ cháy không có thiệt hại về người.

Đến trưa cùng ngày, người trong căn nhà đang tiến hành dọn dẹp, đưa đồ bị cháy ra ngoài chất lên các xe đem đi xử lý. Nguyên nhân vụ cháy nhà công an đang làm rõ.

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