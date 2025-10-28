Cháy nhà ở Hà Nội, một người tử vong

Trao đổi với Thanh Niên trưa 28.10, bà Hoàng Thị Thúy Hằng, Bí thư Đảng ủy P.Tây Mỗ (Hà Nội), xác nhận vào sáng cùng ngày, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ cháy nhà ở địa bàn P.Tây Mỗ ẢNH: HM-HANOIMOI

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào hơn 8 giờ ngày 28.10, tại ngôi nhà cấp 4 có diện tích khoảng 70 m2 nằm trong ngõ ở phố Quang Tiến (P.Tây Mỗ).

Căn nhà này là nơi sinh sống của vợ chồng ông N.X.H (72 tuổi). Ở thời điểm phát hiện đám cháy, vợ ông H. chạy ra ngoài hô hoán người dân xung quanh đến hỗ trợ. Ông H. do từng bị tai biến nên vẫn mắc kẹt ở bên trong.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với công an phường, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP.Hà Nội) đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

"Hậu quả, vụ cháy khiến cụ H. tử vong. Cụ bà không bị làm sao, đã được đưa đến ở nhà người thân. Phía phường cùng các cơ quan đoàn thể đã tiến hành thăm hỏi, động viên gia đình người gặp nạn. Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an TP.Hà Nội điều tra, làm rõ", bà Hằng cho biết.

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện nhiều vụ cháy nhà, lán tạm khiến nhiều người tử vong.

Theo đó, rạng sáng 16.9, một vụ cháy đã xảy ra tại lán sản xuất cơ khí ở thôn Văn Giáp (xã Thường Tín), làm 4 người trong một gia đình tử vong.

Ngày 11.10, một vụ cháy khác xảy ra lúc rạng sáng ở căn nhà 4 tầng trong ngõ 180 Kim Hoa (P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám) khiến 5 người tử vong. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu gây ra cháy được xác định là do cháy xe máy tại tầng 1 rồi cháy lan lên tầng trên.

Trước tình trạng nêu trên, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, đặc biệt coi trọng việc tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc cơ sở thực hiện khai báo, cập nhật thông tin, dữ liệu về phòng cháy chữa cháy, vận động lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ sở.