Cháy nhà ở TP.Thủ Đức, nữ giúp việc tử vong: Chủ nhà ngửi thấy mùi xăng

Đến hơn 13 giờ ngày 25.9, các đội nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức vẫn đang phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07) Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên địa bàn P.Hiệp Bình Chánh làm một người phụ nữ tử vong.

Nạn nhân tử vong là bà Nguyễn Thị C. (61 tuổi, quê Bình Định, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), nữ giúp việc của căn nhà xảy ra hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy nhà dân ở TP.Thủ Đức đang được phong tỏa T.D.K

Theo PC07, lúc 2 giờ 16 cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ nhận tin báo cháy xảy ra tại một căn nhà trên đường số 2, khu phố 3 (P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức). Đội Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TP.Thủ Đức đã điều 8 xe chuyên dụng cùng 52 chiến sĩ cán bộ đến hiện trường dập lửa. Đến 2 giờ 50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Căn nhà bị cháy khoảng 50/192 m2. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của bà C.



Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc T.D.K

Thời điểm xảy ra cháy nhà, bên trong căn nhà còn có 3 người là ông N.T.T (45 tuổi, chủ căn nhà) cùng vợ và con, cả 3 người đã kịp thời thoát nạn. Theo PC07, nhận định nguyên nhân ban đầu có thể là do bà C. tẩm xăng tự thiêu dẫn đến vụ cháy nhà.

Trình bày với cơ quan công an, ông T. cho hay khoảng 2 giờ ngày 25.9, khi đang ngủ trên lầu thì ông ngửi thấy mùi xăng ở tầng trệt bốc lên rồi phát hiện đám cháy bùng lên tại tầng trệt. Cả gia đình đã cùng nhau thoát ra ngoài an toàn, riêng bà C. thì kẹt lại, tử vong.

Cũng theo nội dung chủ nhà cung cấp với cơ quan công an, bà C. làm giúp việc tại căn nhà nói trên đã 15 năm. Trong tháng 9, ông T. có thông báo cho bà C. nghỉ việc.

Hiện vụ cháy nhà dân ở TP.Thủ Đức, nữ giúp việc tử vong vẫn đang được làm rõ.