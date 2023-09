Gặp tai nạn khi chạy xe ngược chiều trên cầu vượt Sóng Thần, một người tử vong

Đến rạng sáng 25.9, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với xe ô tô trên cầu vượt Sóng Thần. Vụ tai nạn làm một người đàn ông tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là ông Ngô Đức H. (40 tuổi, quê Hà Nam).

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu vượt Sóng Thần CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 24.9, một xe ô tô chạy trên QL1 (hướng Q.12 đi TP.Thủ Đức, TP.HCM), khi lên cầu vượt Sóng Thần (P.An Bình, TP.Dĩ An) thì xảy ra va chạm với xe máy do ông H. điều khiển. Cú va chạm mạnh làm ông H. ngã ra đường, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vụn văng tung tóe, chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn. Đầu xe ô tô bị móp méo. Ảnh hưởng từ vụ tai nạn làm giao thông khu vực ùn tắc.

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, khám nghiệm, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo công an, nhận định ban đầu, ông H. chạy xe máy ngược chiều trên cầu vượt Sóng Thần, va chạm trực diện vào đầu xe ô tô dẫn đến tử vong. Đến sáng nay 25.9, cơ quan chức năng đã liên lạc được gia đình nạn nhân. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.