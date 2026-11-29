Ông Nguyễn Xuân Hưởng, Chủ tịch UBND xã Nam Minh (tỉnh Ninh Bình) cho biết, khoảng 1 giờ sáng ngày 29.11, người dân phát hiện khói và lửa bốc ra từ bên trong nhà thờ Nam Trực, nên đã hô hoán dập lửa và báo cho cơ quan chức năng.

Hình ảnh nhà thờ Nam Trực bị cháy lúc rạng sáng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chính quyền xã Nam Minh và Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Ninh Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai các phương án chữa cháy.

Sau khoảng 1 tiếng, đám cháy được dập tắt, lực lượng công an tiếp tục thực hiện các thủ tục khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc vào 4 giờ sáng cùng ngày.

Ông Hưởng thông tin, rất may, vụ hỏa hoạn không gây ra thương vong nào về người. Lửa chủ yếu gây thiệt hại về các hạng mục ở khu vực giảng đường và làm hư hỏng mái.

Nhà thờ Nam Trực thuộc Giáo phận Bùi Chu, được xây dựng năm 1913, kích thước dài khoảng 45 m, rộng 16 m, cao 15 m tại thôn Nam Trực, xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình. Nhà thờ được đại tu năm 1999, với khoảng hơn 1.200 giáo dân.

Cách đây khoảng 3 tháng, tại tỉnh Ninh Bình cũng xảy ra một vụ cháy nhà thờ khác. Đó là nhà thờ giáo xứ Áng Sơn (P.Tây Hoa Lư).

Thời điểm diễn ra vụ cháy vào lúc 19 giờ, người dân địa phương đang lễ tại nhà thờ thì phát hiện. Do lửa bùng phát tại khu vực mái được làm bằng gỗ nên cháy lan nhanh và bùng phát mạnh nên lực lượng chức năng rất vất vả mới khống chế được đám cháy.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng nhiều hạng mục kiến trúc và tài sản bên trong nhà thờ, với diện tích bị ảnh hưởng khoảng 200 m2.