Theo đó, nội dung văn bản nêu rõ, thời gian qua, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều chỉ đạo, đôn đốc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, kết quả xử lý vi phạm còn rất hạn chế; chế độ báo cáo kết quả xử lý vi phạm chưa thực hiện nghiêm; công tác xử lý các bến, bãi trái phép ven sông còn chậm, chưa triệt để...

Các bến bãi ven sông Hồng trên địa bàn xã Xuân Giang, Ninh Bình ẢNH: NHẬT TÂN

Vì vậy, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn tập trung huy động lực lượng, tổ chức xử lý quyết liệt, dứt điểm các vụ vi phạm theo kế hoạch năm 2026, hoàn thành trước ngày 31.12.2026.

Tăng cường kiểm tra toàn bộ hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, bãi sông thuộc địa bàn quản lý; phát hiện, ngăn chặn và xử lý ngay các vi phạm mới phát sinh, không để vi phạm kéo dài, hình thành công trình kiên cố, gây khó khăn cho công tác xử lý; kiên quyết tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp không tự giác chấp hành; không để xảy ra tình trạng tái vi phạm sau giải tỏa.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nếu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, chậm xử lý vi phạm, để phát sinh vi phạm mới hoặc tái vi phạm mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo quy định. Kết quả xử lý vi phạm là một trong những căn cứ xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân có liên quan.

Tỉnh Ninh Bình cũng giao Chủ tịch UBND P.Châu Sơn và Chủ tịch UBND xã Giao Minh tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm 3 vụ vi phạm mới phát sinh trong tháng 11.2026; báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) trước ngày 15.12.2026.

Xem xét trách nhiệm địa phương để xảy ra vi phạm kéo dài

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh yêu cầu đơn vị này khẩn trương tổ chức rà soát, thống kê, cập nhật đầy đủ số liệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi trên địa bàn tỉnh; lập danh mục, phân loại, theo dõi tiến độ và kết quả xử lý đến từng vụ việc, từng địa phương.

Trong đó, xác định rõ số vụ vi phạm tồn đọng đầu kỳ, số vụ phát sinh mới, số vụ đã xử lý dứt điểm, số vụ đang xử lý, số vụ chưa xử lý, số vụ tái vi phạm, số vụ còn tồn đọng cuối kỳ và tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của từng địa phương; làm rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

Báo cáo UBND tỉnh danh sách cụ thể các địa phương không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm chế độ báo cáo, chậm tiến độ xử lý vi phạm để xem xét, chỉ đạo; tham mưu UBND tỉnh xem xét trách nhiệm đối với các trường hợp không thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, đồng thời đề xuất nhiệm vụ, giải pháp xử lý dứt điểm các vi phạm còn tồn đọng; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5.1.2027.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng, tính đầy đủ, chính xác, thống nhất, kịp thời của số liệu báo cáo và kết quả thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 1.7.2026, UBND tỉnh Ninh Bình đã thành lập Tổ công tác liên ngành rà soát, kiểm tra xử lý bến, bãi trái phép ven sông trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác tiến hành rà soát tổng số 572 bến, bãi; trong đó, có 7 bến, bãi đã giải tỏa công trình trên bãi; 156 bến bãi có quy hoạch bến thủy nội địa, cảng thủy nội địa; 31 bến bãi chưa xác định được quy hoạch, còn lại 385 bến bãi không có trong quy hoạch.