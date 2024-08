Cháy nhà vắng chủ lúc rạng sáng, cả xóm ở Củ Chi hô hào dập lửa

Theo thông tin ban đầu, hơn 1 giờ cùng ngày, người dân phát hiện cháy nhà dân trên đường 144 (xã Bình Mỹ, H.Củ Chi, TP.HCM) nên hô hoán, gọi báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Lúc này, người dân sống trong khu vực cùng công an địa phương phá cửa, xông vào căn nhà cháy dập lửa. Điện tại khu vực cũng được ngắt để đảm bảo an toàn. Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an H.Củ Chi sau đó cũng có mặt tiến hành chữa cháy.

Theo người dân tại khu vực tham gia chữa cháy cho biết, trước đó, người trong gia đình này đi du lịch. Thời điểm xảy ra cháy bên trong căn nhà không có người.

Trưa 10.8, người của căn nhà cháy đang dọn dẹp đồ đạc bị cháy ra ngoài, đem đi xử lý TRẦN KHA

Cùng ngày, một lãnh đạo UBND xã Bình Mỹ (H.Củ Chi) cho biết, vụ cháy nhà dân trên chỉ thiệt hại tài sản, không có thiệt hại về người. Nhận định ban đầu là do chập điện. Nguyên nhân cụ thể vụ cháy đang được công an làm rõ.