Chạy nước rút để hoàn thành 57 km cao tốc qua An Giang trong năm 2026

Tăng tốc trên công trường

Những ngày này, trên công trường gói thầu số 42 với chiều dài 13 km, thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, không khí thi công rất hối hả. Nhà thầu là Ban điều hành Trường Sơn 11, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc Phòng) đang tập trung máy móc, thiết bị và bố trí kỹ sư, công nhân thi công "cuốn chiếu" để dự án hoàn thành theo kế hoạch.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu thi công gói thầu 42 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang đẩy nhanh tiến độ ẢNH: TRẦN NGỌC

Đến nay, phần lớn mặt đường và 5 cầu thuộc gói thầu số 42 đã được thảm bê tông nhựa, chỉ còn một đoạn ngắn đang thi công cấp phối đá dăm để sớm thảm nhựa bê tông và triển khai các hạng mục tiếp theo.

Tại các đoạn đã thảm bê tông nhựa, nhà thầu đang thi công các hạng mục phụ trợ như: hệ thống thoát nước dọc, lắp đặt dải phân cách, lưới chắn; lắp hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng và thi công đường dân sinh dọc theo tuyến chính.

Tại các đoạn cao tốc đã thảm bê tông nhựa, nhà thầu đang cho lắp dải phân cách, biển báo và các công trình an toàn giao thông ẢNH: TRẦN NGỌC

Đại úy Trần Minh Thành, Phó giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 11, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, cho biết: "Từ khi nhận thi công gói thầu số 42 thuộc tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đơn vị đã tập trung vật tư, máy móc, thiết bị để thi công đảm bảo tiến độ. Có thời điểm, đơn vị tập trung hơn 200 máy móc, thiết bị và gần 250 nhân sự trên công trường, tổ chức nhiều mũi, nhiều hướng thi công '3 ca, 4 kíp' để duy trì tiến độ theo yêu cầu. Đến cuối tháng 6.2026, gói thầu này đã đạt tiến độ hơn 85%, nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến cuối tháng 8.2026 sẽ hoàn thành".

Đến cuối tháng 6.2026, gói thầu số 42 thuộc tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, qua địa bàn tỉnh An Giang, đã đạt tiến độ hơn 85% ẢNH: TRẦN NGỌC

Tại gói thầu số 44, do Công ty CP Tập đoàn Thành Huy đảm nhận thi công 7 km, đã đạt tiến độ 91%. Hiện nhà thầu tập trung thiết bị, máy móc, bố trí công nhân thi công ngày đêm trên công trình để khẩn trương hoàn thiện những hạng mục như: thảm bê tông nhựa, lắp đặt dải phân cách, hệ thống an toàn giao thông, vệ sinh mặt đường và thi công đường 3,5 km đường dân sinh dọc tuyến.

Công nhân Công ty CP Tập đoàn Thành Huy thi công dải phân cách gói thầu 44 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn tỉnh An Giang

ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, không khí làm việc trên công trường gói thầu số 44 rất khẩn trương. Ông Lê Gia Đức, Phó chỉ huy trưởng thi công gói thầu 44, cho hay tính đến ngày 30.6, khối lượng công trình đạt 91%, vượt tiến độ chung của toàn dự án.

"Chúng tôi đã tập trung phương tiện cho anh em tăng ca làm đến 9 giờ tối. Đây là công trình giao thông trọng điểm quốc gia nên phải đảm bảo tiến độ, chất lượng để công trình sớm đưa vào khai thác, phục vụ phát triển đất nước", ông Đức chia sẻ.

Nhà thầu gói thầu 44 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tranh thủ thi công ban đêm để dự án sớm hoàn thành ẢNH: TRẦN NGỌC

Tham gia thi công gói thầu số 44, anh Nguyễn Đình Nam (quê Hà Tĩnh) chia sẻ: "Công trình có công đóng góp của bản thân nên tôi cũng phấn khởi, nỗ lực thi công để sớm đưa vào khai thác".

An Giang đảm bảo nguồn vật liệu thi công cao tốc

Theo Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, tỉnh phấn đấu hoàn thành các hạng mục công trình dự án thành phần 1 của tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn trong năm 2026 để sớm đưa vào khai thác. Nguồn vật liệu cát, đá thi công đã được tỉnh sớm tháo gỡ để hỗ trợ các nhà thầu của 4 gói thầu xây lắp trên tuyến thi công, từ đó tiến độ công trình được đảm bảo.

Dự kiến nếu điều kiện thi công thuận lợi, các hạng mục của 57 km cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn tỉnh An Giang sẽ hoàn thành trong năm 2026 ẢNH: TRẦN NGỌC

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang cho biết thêm, tính đến cuối tháng 6.2026, tổng tiến độ thực hiện của 4 gói xây lắp công trình chính đạt 77,74%, vượt tiến độ khoảng 0,23%; tương ứng với giá trị sản lượng thực hiện ước khoảng 6.523 tỉ đồng/8.391 tỉ đồng. Tùy theo tình hình thực tế, điều kiện kỹ thuật, nếu thi công khẩn trương, dự án thành phần 1 qua địa bàn tỉnh An Giang phấn đấu hoàn thành các hạng mục công trình trong năm 2026.

Hiện Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang đang theo dõi sát tiến độ thực hiện dự án để phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, các nhà thầu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đảm bảo chất lượng dự án.