Sắp hoàn thành tuyến cao tốc nối cửa khẩu đường bộ lớn nhất miền Bắc

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Chuân, Giám đốc Ban Quản lý dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, cho biết, dự án vẫn còn một số vướng mắc về mặt bằng, gồm 18 hộ chưa di dời nhà ở, 4 vị trí hạ tầng kỹ thuật chưa di dời, 7 ngôi mộ chưa di dời và 67 vị trí đường gom chưa được bàn giao