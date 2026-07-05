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Kinh tế

Sắp hoàn thành tuyến cao tốc nối cửa khẩu đường bộ lớn nhất miền Bắc

Linh Anh
Linh Anh

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng dài gần 60 km, tổng vốn sau điều chỉnh 11.808 tỉ đồng, đang được thi công đồng loạt với hơn 2.400 nhân sự và 1.000 thiết bị. Đến nay, sản lượng dự án đạt hơn 73% giá trị hợp đồng.

Sắp hoàn thành tuyến cao tốc nối cửa khẩu đường bộ lớn nhất miền Bắc- Ảnh 1.

Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng chiều dài 59,87 km, đi qua các xã, phường Hoàng Văn Thụ, Đồng Đăng, Kỳ Lừa, Tam Thanh, Đông Kinh, Chiến Thắng và Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn

ẢNH: VŨ LINH

Sắp hoàn thành tuyến cao tốc nối cửa khẩu đường bộ lớn nhất miền Bắc- Ảnh 2.

Tuyến chính Hữu Nghị - Chi Lăng dài khoảng 43,43 km, kết nối đường vào cửa khẩu Hữu Nghị với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam dài khoảng 16,44 km.

ẢNH: VŨ LINH

Sắp hoàn thành tuyến cao tốc nối cửa khẩu đường bộ lớn nhất miền Bắc- Ảnh 3.

Trên công trường, các nhà thầu đang triển khai 116 mũi thi công tại 5 gói thầu. Tổng cộng 2.466 nhân sự và 1.017 thiết bị được huy động để đẩy nhanh tiến độ.

ẢNH: VŨ LINH

Sắp hoàn thành tuyến cao tốc nối cửa khẩu đường bộ lớn nhất miền Bắc- Ảnh 4.

Nhiều hạng mục nền đường đã gần hoàn thành. Khối lượng đào nền đạt hơn 20,75 triệu m3, tương đương 97,06%, đắp nền K95 đạt 96,98% và đắp nền K98 đạt 96,14%.

ẢNH: VŨ LINH

Sắp hoàn thành tuyến cao tốc nối cửa khẩu đường bộ lớn nhất miền Bắc- Ảnh 5.

Phần cầu trên tuyến cũng đạt tiến độ cao. Cọc khoan nhồi và đúc dầm dự ứng lực đã hoàn thành 100%; bê tông mố, trụ đạt 98,55%; hầm chui dân sinh đạt 87,87%.

ẢNH: VŨ LINH

Sắp hoàn thành tuyến cao tốc nối cửa khẩu đường bộ lớn nhất miền Bắc- Ảnh 6.

Các hạng mục mặt đường đang được tăng tốc. Rải cấp phối đá dăm loại 1 đạt 81,30%; bê tông nhựa rỗng BTNR25 đạt 60,35%; bê tông nhựa chặt BTNC19 đạt 51,65%.

ẢNH: VŨ LINH

Sắp hoàn thành tuyến cao tốc nối cửa khẩu đường bộ lớn nhất miền Bắc- Ảnh 7.

Đến ngày 30.6, giá trị sản lượng dự án đạt 6.278,93/8.544,04 tỉ đồng, tương đương 73,30% giá trị hợp đồng. Giá trị nghiệm thu thanh toán A -B đạt hơn 5.369 tỉ đồng.

ẢNH: VŨ LINH

Sắp hoàn thành tuyến cao tốc nối cửa khẩu đường bộ lớn nhất miền Bắc- Ảnh 8.

Hệ thống tôn hộ lan, dải phân cách, lưới chống chói, sơn kẻ đường và biển báo cũng đang được triển khai đồng bộ trên nhiều đoạn tuyến

ẢNH: VŨ LINH

Sắp hoàn thành tuyến cao tốc nối cửa khẩu đường bộ lớn nhất miền Bắc- Ảnh 9.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Chuân, Giám đốc Ban Quản lý dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, cho biết, dự án vẫn còn một số vướng mắc về mặt bằng, gồm 18 hộ chưa di dời nhà ở, 4 vị trí hạ tầng kỹ thuật chưa di dời, 7 ngôi mộ chưa di dời và 67 vị trí đường gom chưa được bàn giao

ẢNH: VŨ LINH

Sắp hoàn thành tuyến cao tốc nối cửa khẩu đường bộ lớn nhất miền Bắc- Ảnh 10.

Doanh nghiệp dự án đề nghị các đơn vị liên quan hoàn thành giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 15.7 để thi công đồng loạt trên toàn tuyến

ẢNH: VŨ LINH

Sắp hoàn thành tuyến cao tốc nối cửa khẩu đường bộ lớn nhất miền Bắc- Ảnh 11.

Khi hoàn thành, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ kết nối trực tiếp khu vực cửa khẩu Hữu Nghị với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và tăng năng lực thông thương qua Lạng Sơn

ẢNH: VŨ LINH

 

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