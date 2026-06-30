Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới sẽ có 6 làn xe

Sáng 30.6, UBND tỉnh Thái Nguyên và liên danh nhà đầu tư đã khởi công dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới (CT.07) lên 4 - 6 làn xe; triển khai theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BOT.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: VIỆT HÙNG

Tuyến có tổng chiều dài khoảng 99 km; điểm đầu tại khu vực xã Thư Lâm, Hà Nội. Điểm cuối kết nối với tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn tại nút giao Thanh Bình.

Trong đó, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên được đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô 6 làn xe cao tốc; nền đường rộng 34,5 m. Đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới được đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô 4 làn xe cao tốc.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh cả nước phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Theo Phó thủ tướng, tuyến cao tốc dài gần 100 km có vai trò đặc biệt quan trọng, là tuyến giao thông huyết mạch, phá thế độc đạo QL3, góp phần củng cố an ninh quốc phòng, hành lang kết nối các nước, giảm thời gian đi lại và chi phí logistics và đảm bảo kết nối các tỉnh trung du miền núi phía bắc.

Để đưa dự án đảm bảo đúng tiến độ, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với bộ ngành đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc tiến độ dự án; tỉnh Thái Nguyên làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đảm bảo chất lượng tiến độ.

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu: "Mỗi ki-lô-mét cao tốc sẽ rút ngắn khoảng cách giữa địa phương thu hút dòng vốn đầu tư, tạo sự phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới".

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới đã đưa vào khai thác nhiều năm, tuy nhiên, tuyến đường hiện vẫn được đầu tư theo quy mô phân kỳ; một số hạng mục chưa được hoàn chỉnh theo quy hoạch; năng lực thông hành và khả năng khai thác đang chịu áp lực ngày càng lớn trước sự gia tăng của lưu lượng phương tiện.