'Chạy sô' dọn nhà tết kiếm tiền triệu/ngày

Tăng ca, làm không hết việc

Năm nào cũng vậy, cứ đến gần tết chị Lê Ngọc Dung, nhân viên ngân hàng tại Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) lại tìm đến dịch vụ dọn nhà.

Chị Dung chia sẻ: "Do đặc thù của ngành ngân hàng, càng cuối năm càng bận, ngày nào cũng đi từ sáng đến tối mới về. Vì vậy, tôi chọn dịch vụ dọn nhà tết để giảm áp lực, tiết kiệm thời gian và công sức, dành thời gian còn sắm tết, đối nội, đối ngoại".

Nhu cầu dọn nhà đón năm mới tăng cao, nhân viên công ty vệ sinh kiếm tiền triệu mỗi ngày Ảnh: Thu Hằng

Theo chị Dung, trước đây chị thường đặt qua người quen giới thiệu, do chỉ có một người làm nên thường mất cả ngày mới xong, sát tết có khi vội vàng dọn qua quýt, thiếu chuyên nghiệp.

"Khoảng 2 năm trở lại đây, tôi đặt công ty chuyên nghiệp dọn, họ mang đồ nghề, hóa chất, có giám sát, có hóa đơn thanh toán. Tôi đặt lịch từ trước tết cả tháng, mà vẫn phải "xếp hàng" chờ, nhưng được cái họ vẫn áp dụng mức giá cũ, không tăng so với ngày thường", chị Dung kể.

Khảo sát tại Hà Nội những ngày này cho thấy, nhu cầu của khách hàng dọn nhà tăng đột biến. Giá dịch vụ của các đơn vị chuyên nghiệp phổ biến trong dịp tết từ 90.000 - 100.000 đồng/giờ, tăng khoảng 20% so với ngày thường. Trong các hội nhóm trên mạng xã hội, nhiều sinh viên, lao động tự do nhận dọn nhà tết với giá 70.000 - 80.000 đồng/giờ, rẻ hơn so với các đơn vị dịch vụ nhưng thường không chủ động về thời gian và phải chờ lâu hơn.

Chị Nguyễn Thị Lan, lao động tự do, quê Mỹ Đức (Hà Nội) cho hay: "Ngày thường chúng tôi bốc vác, dọn dẹp vật liệu xây dựng, tết đến chị em chúng tôi nhận thêm việc lau chùi quét dọn nhà cửa. Giá ngày thường chúng tôi làm 80.000 đồng/giờ, còn sau 20 tháng chạp giá tăng lên 100.000 đồng/giờ. Dịp tết chúng tôi "chạy sô" làm thêm cả ca tối, mỗi ngày dọn 3 - 4 nhà, cũng kiếm được 1 triệu đồng/ngày".

Cho biết tết Nguyên đán là thời điểm mọi gia đình đều tất bật dọn dẹp, trang trí nhà cửa để đón năm mới, chị Nguyễn Thị Thu Hồng, Quản lý Công ty dịch vụ dọn nhà Thiên Kim (Q.Hai Bà Trưng), thông tin: "Mọi năm, chúng tôi thường chốt lịch 23 tết, nhưng năm nay khách đông hơn, sau ngày 15 tháng chạp chúng tôi đã "chốt sổ" không nhận khách. Ngày nào nhân viên cũng làm hết công suất vẫn không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Hầu hết các khách hàng là mối quen, chúng tôi không tăng giá dịch vụ".

Lý do "chốt sổ" sớm, theo chị Hồng, là do đa phần nhân viên là người ngoại tỉnh nên công ty chỉ nhận lịch đến hết ngày 28 tết, để người lao động còn về quê. "Chúng tôi làm dịch vụ cả năm, chứ không tập trung vào mấy ngày tết. Nhiều người nài nỉ chúng tôi không nhận, cố muộn nhất là đến 21 giờ vì còn đảm bảo sức khỏe để người lao động nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động", chị Hồng nói.

Trước nhu cầu dọn dẹp nhà cửa tăng cao, trên thị trường cung cấp đủ loại dịch vụ, từ dọn nhà đơn giản theo giờ, tổng vệ sinh, dọn nhà trọn gói... Khách hàng đặt lịch trực tiếp qua các công ty chuyên nghiệp, qua ứng dụng hoặc qua các hội nhóm trên mạng xã hội. Ngoài dịch vụ vệ sinh tổng thể nhà cửa theo giờ như: quét bụi, quét mạng nhện ở bề mặt trần nhà, lau chùi tường, các loại cửa, quét bụi bẩn ở các ngóc ngách, sàn nhà, hút bụi, lau, chà và đánh bóng sàn, vệ sinh bếp, nhà vệ sinh, phòng tắm, sắp đặt lại nội thất…, các đơn vị dọn nhà chuyên nghiệp còn cung cấp các gói dịch vụ riêng trong dịp tết như: giặt ghế sofa 350.000 - 600.000 đồng/bộ; giặt rèm cửa 25.000 - 35.000 đồng/kg; giặt thảm 8.000 - 30.000 đồng/m2; giá dịch vụ dọn tính theo m2 từ 15.000 - 20.000 đồng/m2…

Do khan hiếm người làm những ngày cận tết, một số đơn vị cũng đã công bố tăng giá dịch vụ lên gấp đôi từ nay đến ngày 27 - 28 tết, ở mức từ 200.000 - 250.000 đồng/giờ.

Chọn đơn vị uy tín để tránh rủi ro

Lợi dụng nhu cầu sử dụng dịch vụ dọn nhà tăng cao vào dịp tết, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo trực tuyến cũng đã chuyển hướng sang lừa đảo người tiêu dùng. Chiêu trò của các đối tượng này là đặt cọc dịch vụ, sau đó chặn tài khoản, chặn số khách hàng rồi biến mất, hoặc báo giá một đằng, tính tiền một nẻo.

Mới đây, Công ty Súp Lơ Cleaning (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) cũng lên tiếng cảnh báo khách hàng vì bị mạo danh, ăn cắp nội dung hình ảnh. Đại diện công ty cho biết: "Các hình ảnh, video của công ty sản xuất bị kẻ gian cắt ghép và dán đè logo để lừa dối khách hàng, ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Hậu quả, khách hàng chính là những người thiệt thòi".

Theo ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, từ nay đến sát tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng dịch vụ dọn nhà tiếp tục tăng cao. Để tránh tình trạng quá tải, dịch vụ không như ý, các gia đình có nhu cầu dọn nhà dịp tết nên đặt dịch vụ sớm trước ít nhất 1 tuần, lựa chọn thời gian phù hợp.

Ngoài ra, cần lập danh sách cần dịch vụ dọn dẹp hỗ trợ như: vệ sinh tổng thể hay từng khu vực, giặt rèm, giặt sofa, đệm, lau kính…

"Với sự phát triển của công nghệ, người dùng có thể lên mạng đặt dịch vụ dọn nhà mà không còn phải lo lắng, kiệt sức vì dọn nhà cuối năm. Tuy nhiên, nên cân nhắc lựa chọn những đơn vị cung cấp dịch vụ có kinh nghiệm, giá cả niêm yêt rõ ràng và được đánh giá cao. Để tránh phát sinh chi phí, người sử dụng dịch vụ cũng nên trao đổi chi tiết với đơn vị cung cấp dịch vụ về công việc, thời gian, và chi phí", ông Thành khuyến nghị.