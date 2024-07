Cháy tàu cá, ngư dân thiệt hại hơn nửa tỉ đồng

Vụ cháy tàu cá này xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 2.7 tại khu vực P.Phú Đông (TP.Tuy Hòa, Phú Yên). Lúc này, tàu cá PY 96236TS của ông Nguyễn Tấn Kiệt (ở P.Phú Đông), dài 15,5 m, công suất 435 CV, hành nghề đánh bắt cá ngừ, đang neo đậu trên bờ để sửa chữa bất ngờ bốc cháy.

"Trong lúc tôi đang hốt rác ở cabin thì thấy phía sau tàu bị bốc cháy. Tôi chạy xuống sử dụng bình chữa cháy nhưng không kịp. Thiết bị giám sát hành trình lớn, nhỏ đều bị cháy rụi, ước tính thiệt hại hơn 500 triệu đồng", ông Kiệt kể.

Sau khi thấy tàu cá của mình bốc cháy dữ dội, ông Kiệt hô hoán cho ngư dân ở gần đó đến giúp. Sau đó, lực lượng chức năng P.Phú Đông và các lực lượng bộ đội biên phòng, công an cũng tập trung hỗ trợ chủ tàu cá chữa cháy, khắc phục sự cố.

Theo ông Nguyễn Tấn Kiệt, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện.

Trong thời gian gần đây, tại một số cảng cá liên tiếp xảy ra cháy tàu cá gây thiệt hại lớn cho ngư dân. Phần lớn các vụ cháy tàu cá có nguyên nhân do chập điện. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Phú Yên khuyến cáo ngư dân theo dõi và giám sát chặt chẽ các thiết bị điện trên tàu cá trước khi rời tàu, nhằm đảm bảo an toàn.