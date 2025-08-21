Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cháy tàu chiến Mỹ suốt 12 giờ ở Nhật Bản, 2 thủy thủ bị thương

Thụy Miên
Thụy Miên
21/08/2025 10:48 GMT+7

Vụ cháy tàu chiến USS New Orleans của Hải quân Mỹ đã xảy ra khi con tàu đang neo đậu ở cảng Okinawa (Nhật Bản), khiến 2 thủy thủ bị thương nhẹ, theo AP hôm 21.8.

Cháy tàu chiến Mỹ USS New Orleans ở Nhật Bản: 12 Giờ dập lửa gây lo ngại - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ bản tin tức của Đài NHK cho thấy tàu hải quân Mỹ bị cháy trong lúc cập cảng Okinawa (Nhật Bản) hôm 20.8

ảnh: chụp từ NHK

Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ thông báo đã xảy ra vụ cháy tàu chiến, cụ thể là tàu vận tải đổ bộ USS New Orleans. Các đội ngũ cứu hỏa đã dập tắt đám cháy và vụ việc đang được điều tra, AP đưa tin.

Đám cháy kéo dài gần 12 giờ trên tàu chiến dài khoảng 208 m. Vụ việc xảy ra khi tàu USS New Orleans đang neo đậu gần Căn cứ hải quân White Beach thuộc Okinawa, Nhật Bản.

Trong quá trình chữa cháy, thủy thủ đoàn trên tàu đã nhận được sự hỗ trợ từ thủy thủ đoàn của tàu vận tải USS San Diego cũng như lực lượng cảnh sát biển và quân đội Nhật Bản.

Còn AFP dẫn thông tin từ lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản cho biết ban đầu quân đội Mỹ yêu cầu phía Nhật hỗ trợ, nhưng sau đó hủy bỏ đề nghị trước khi đề nghị lần nữa vào vào khoảng 7 giờ 30 tối 20.8 (giờ địa phương).

Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát biển Tetsuhiro Azumahiga cho biết 4 tàu Nhật Bản, trong đó có tàu của cảnh sát biển, hải quân và các nhà thầu tư nhân, đã phối hợp chữa cháy suốt đêm.

Hải quân Mỹ cho biết thủy thủ đoàn sẽ tiếp tục ở lại tàu. Được đưa biên chế năm 2007, USS New Orleans có sức chứa lên tới 800 người.

Hồi tháng 7.2020, một vụ cháy đã xảy ra suốt 5 ngày trên tàu đổ bộ USS Bonhomme Richard ở San Diego (bang California, Mỹ). Một thủy thủ từng bị buộc tội phóng hỏa nhưng sau đó người này được tuyên trắng án.

Kết quả điều tra của Hải quân Mỹ phát hiện sự cố xảy ra cho tàu USS Bonhomme xuất phát từ chuỗi dài các sai phạm nghiêm trọng, bắt đầu từ cấp chỉ huy, đến thủy thủ đoàn và những bên khác.

Sau trận hỏa hoạn kéo dài gần 1 tuần, con tàu hứng chịu thiệt hại nặng nề về kết cấu, hệ thống điện và cơ khí, buộc Hải quân Mỹ phải tiến hành tháo dỡ.

