Cháy tiệm photocopy làm cụ ông tử vong: Tạm giữ con trai nạn nhân

Chiều 8.6, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tạm giữ nghi phạm phóng hỏa làm cháy tiệm photocopy khiến cụ ông khoảng 80 tuổi tử vong.

Theo đó, nghi phạm được xác định là T.N.L (53 tuổi, ngụ xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long) là con trai cụ ông T.N.L (khoảng 80 tuổi). Nguyên nhân ban đầu được xác định do tranh chấp đất đai trong gia đình. Toàn bộ quá trình gây án đã được camera an ninh của nhà dân ghi lại.

Nghi phạm mang chất lỏng đến tạt vào tiệm photocopy, sau đó đám cháy bùng lên ảnh: cắt từ clip

Nghi án phóng hỏa tiệm photocopy trên Quốc lộ 57B: Nghi phạm đã bị bắt giữ

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 7 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại căn nhà vừa là tiệm kinh doanh văn phòng phẩm kết hợp photocopy (1 trệt, 2 lầu) của bà T.T.N.L (con gái cụ L.) nằm trên mặt tiền quốc lộ 57B (ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long). Do bên trong chứa nhiều giấy, vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội lan rộng sang căn nhà liền kề.

Đám cháy bùng phát dữ dội, người dân lân cận dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không hiệu quả ảnh: cắt từ clip

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn không để đám cháy lan rộng.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy khiến cụ ông T.N.L kẹt bên trong đã tử vong và một người khác bị thương. Căn nhà cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi, thiệt hại ban đầu ước khoảng 1 tỉ đồng.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến dập lửa ảnh: cắt từ clip

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý theo quy định của pháp luật.



