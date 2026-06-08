Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Cháy tiệm photocopy làm cụ ông tử vong: Tạm giữ con trai nạn nhân

Nam Long
Nam Long
08/06/2026 16:00 GMT+7

Liên quan vụ cháy tiệm photocopy ở Vĩnh Long làm cụ ông khoảng 80 tuổi tử vong, công an đã tạm giữ nghi phạm là con trai của nạn nhân.

Chiều 8.6, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tạm giữ nghi phạm phóng hỏa làm cháy tiệm photocopy khiến cụ ông khoảng 80 tuổi tử vong.

Theo đó, nghi phạm được xác định là T.N.L (53 tuổi, ngụ xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long) là con trai cụ ông T.N.L (khoảng 80 tuổi). Nguyên nhân ban đầu được xác định do tranh chấp đất đai trong gia đình. Toàn bộ quá trình gây án đã được camera an ninh của nhà dân ghi lại.

Cháy tiệm photocopy làm cụ ông tử vong: Tạm giữ nghi phạm là con trai cụ ông - Ảnh 1.

Nghi phạm mang chất lỏng đến tạt vào tiệm photocopy, sau đó đám cháy bùng lên

ảnh: cắt từ clip

Nghi án phóng hỏa tiệm photocopy trên Quốc lộ 57B: Nghi phạm đã bị bắt giữ

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 7 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại căn nhà vừa là tiệm kinh doanh văn phòng phẩm kết hợp photocopy (1 trệt, 2 lầu) của bà T.T.N.L (con gái cụ L.) nằm trên mặt tiền quốc lộ 57B (ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long). Do bên trong chứa nhiều giấy, vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội lan rộng sang căn nhà liền kề.

Cháy tiệm photocopy làm cụ ông tử vong: Tạm giữ nghi phạm là con trai cụ ông - Ảnh 2.

Đám cháy bùng phát dữ dội, người dân lân cận dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không hiệu quả

ảnh: cắt từ clip

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn không để đám cháy lan rộng.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy khiến cụ ông T.N.L kẹt bên trong đã tử vong và một người khác bị thương. Căn nhà cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi, thiệt hại ban đầu ước khoảng 1 tỉ đồng.

Cháy tiệm photocopy làm cụ ông tử vong: Tạm giữ nghi phạm là con trai cụ ông - Ảnh 3.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến dập lửa

ảnh: cắt từ clip

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý theo quy định của pháp luật.


Tin liên quan

Cháy tiệm photocopy nghi do phóng hỏa, cụ ông 80 tuổi tử vong

Cháy tiệm photocopy nghi do phóng hỏa, cụ ông 80 tuổi tử vong

Tiệm photocopy ở Vĩnh Long bất ngờ bốc cháy nghi do bị phóng hỏa, khiến cụ ông 80 tuổi tử vong và 1 người khác bị thương.

Khám phá thêm chủ đề

Vĩnh Long Tạm giữ nghi phạm Đốt nhà tranh chấp đất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận