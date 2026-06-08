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Thời sự Pháp luật

Cháy tiệm photocopy nghi do phóng hỏa, cụ ông 80 tuổi tử vong

Nam Long
Nam Long
08/06/2026 14:19 GMT+7

Tiệm photocopy ở Vĩnh Long bất ngờ bốc cháy nghi do bị phóng hỏa, khiến cụ ông 80 tuổi tử vong và 1 người khác bị thương.

Chiều 8.6, ông Huỳnh Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại một căn nhà kết hợp kinh doanh photocopy khiến cụ ông kẹt bên trong tử vong và một người khác bị thương; vụ cháy cũng gây thiệt hại nặng về tài sản. Hiện Chủ tịch UBND xã Bình Đại đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. 

Cháy tiệm photocopy nghi do phóng hỏa, 1 cụ ông tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ cháy

ảnh: cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại căn nhà vừa là tiệm kinh doanh văn phòng phẩm kết hợp photocopy (1 trệt, 2 lầu) của bà T.T.N.L nằm trên mặt tiền quốc lộ 57B (ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại). Do bên trong chứa nhiều giấy, vật dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội lan rộng sang căn nhà liền kề.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn không để đám cháy lan rộng.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy khiến cụ ông T.N.L (80 tuổi) kẹt bên trong đã tử vong và một người khác bị thương. Căn nhà cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi, thiệt hại ban đầu ước khoảng 1 tỉ đồng.

Cháy tiệm photocopy nghi do phóng hỏa, 1 cụ ông tử vong- Ảnh 2.

Lực lượng chữa cháy đến dập lửa

ảnh: CTV

Theo nguồn tin, vụ cháy nghi do 1 người phóng hỏa, hiện nghi phạm đã bị cơ quan công an đưa về trụ sở làm việc.

Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý theo quy định của pháp luật.

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