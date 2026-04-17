CSGT Vĩnh Long mời làm việc nhóm người chạy xe máy chọi bột vào người đi đường

Ngày 17.4, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh này đã mời làm việc đối với nhóm thanh thiếu niên có hành vi chạy xe dàn thành nhiều hàng đùa giỡn, chọi bột vào người đi đường thuộc khu vực phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài khoảng 20 giây, ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy, dàn thành nhiều hàng, đùa giỡn, chọi bột vào người tham gia giao thông trên tuyến đường nội ô, thuộc khu vực phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, có rất nhiều người vào xem, bình luận và bày tỏ sự bức xúc, bởi hành vi này gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Nhóm thanh thiếu niên bị Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long mời làm việc

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long đã mời làm việc nhóm người này, trong đó đa phần là thanh thiếu niên.

Tại buổi làm việc, lực lượng CSGT đã giải thích, phân tích rõ mức độ nguy hiểm của hành vi đùa giỡn, chạy xe hàng ngang khi tham gia giao thông. Làm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ và trích xuất hình ảnh, thông tin phương tiện để kiểm tra điều kiện của người điều khiển xe máy.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.