Cháy vé, cháy phòng dịp nghỉ lễ: 'Ở nhà bấm điện thoại sướng hơn'

Theo báo Thanh Niên, trong khảo sát của Cục Hàng không Việt Nam ngày 22.4, nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ tăng nhanh. Cụ thể, hầu hết các chặng bay tới các địa điểm du lịch trọng điểm đã ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao từ 80 - 100%, như: TP.HCM - Phú Quốc, Tuy Hòa, Côn Đảo, Pleiku; Hà Nội - Tuy Hòa, Nha Trang, Đà Nẵng và Đồng Hới…

Vé máy bay dịp nghỉ lễ ghi nhận mức tăng mạnh ẢNH: AN VY

Không chỉ vé máy bay, trên các hội nhóm du lịch, tình trạng cháy phòng, hết vé cũng xuất hiện khắp nơi. Nhiều bài đăng tìm phòng, tìm vé tàu, tìm tour cận ngày nhưng không tìm được dịch vụ phù hợp.

Nguyễn Minh Quang (28 tuổi), làm việc ở đường Cách Mạng Tháng 8, P.Hòa Hưng (TP.HCM), nói rằng anh dự định cùng bạn đi Nha Trang trong dịp lễ. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra chi phí vé xe, phòng nghỉ và các dịch vụ đi kèm, Quang quyết định đổi ý.

"Phòng không còn nhiều lựa chọn, giá tăng cao nên mình thấy ngán. Chưa kể, nghỉ lễ ai cũng đổ xô đi chơi, địa điểm nào cũng đông đúc. Tụi mình sẽ dời lịch, chờ dịp khác đi cho thoải mái hơn", Quang nói.

Vũ Thị Thùy Anh (23 tuổi), ngụ ở đường 4 P.Linh Xuân (TP.HCM), nói khi thấy cảnh nơi nơi cháy phòng, cháy vé, cô không còn hào hứng chen chân đi du lịch. "Thôi thì ở nhà bấm điện thoại, bật máy lạnh sướng hơn. Nghỉ lễ mà đi đâu cũng đông, vừa tốn tiền vừa mệt", Thùy Anh nói và cho biết cô dự định ở nhà nấu lẩu, rồi mời bạn bè sang chơi.

Không ít người trẻ còn ngại một rủi ro khác là lừa đảo. Nguyễn Hoàng Phúc, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết những ngày gần đây, trong các hội nhóm du lịch liên tục xuất hiện cảnh báo về việc bị lừa khi đặt phòng, tour hay vé tàu dịp lễ. "Trong khi đó, nhiều thổ địa bình luận rằng nơi họ ở đã kín chỗ từ trước đó khá lâu nên mình hoang mang, chưa dám chốt vé", Phúc nói.

Thay vào đó, Phúc nói tại TP.HCM có nhiều hoạt động dịp lễ. Nếu không lên được kế hoạch cụ thể, anh dự định sẽ ở nhà đánh game, đi cà phê, mua sắm cho khuây khỏa, mà không nhất thiết phải đi chơi xa mới vui.

Xác nhận điều này, anh Trần Kích, hay còn gọi là Kích Nam Du, hướng dẫn viên bản địa tại đảo Nam Du (tỉnh An Giang), cho biết dịp Giỗ Tổ và 30.4 - 1.5 năm nay lượng khách hỏi phòng và vé tàu tăng mạnh, khiến nhiều dịch vụ tại đảo đã hết từ sớm.

"Muốn đi Nam Du mùa này thì phải mua vé tàu trước, rồi đặt khách sạn, thuê xe máy, tàu tham quan đảo nhỏ nữa. Chứ tới sát ngày là rất khó", anh Kích nói.

Theo anh Kích, riêng thời điểm cao điểm 30.4, tình trạng hết phòng đã diễn ra từ trước lễ. Khi được hỏi đến bao giờ mới dễ đặt lại phòng hơn, anh cho biết từ khoảng ngày 3.5 trở đi mới ổn.

Anh Kích chia sẻ Nam Du nói riêng và các đảo nói chung bước vào mùa hè nên nhu cầu tăng mạnh. Vì vậy, khách càng cần chủ động đặt sớm hơn nếu muốn có giá tốt và lịch trình thuận lợi.

Không ít người lựa chọn ra đảo trong dịp lễ để trốn nóng ẢNH: AN VY

Muốn đi chơi dịp nghỉ lễ, đừng chờ phút chót

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty CP truyền thông Du lịch Việt, cho rằng một trong những nguyên nhân khiến nhiều người trẻ đặt du lịch sát ngày là tâm lý chưa chủ động lên kế hoạch. Nhiều bạn chờ bạn bè, đồng nghiệp chốt lịch rồi mới quyết định nên dễ rơi vào cảnh hết chỗ, giá cao.

Theo ông Vũ, ngoài tâm lý chờ bạn đi cùng, không ít người còn hy vọng săn được giá rẻ phút chót hoặc bị cuốn theo quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội nên vội xuống tiền. Điều này làm tăng nguy cơ gặp lừa đảo như phòng giả, vé giả, giá ảo hoặc mất tiền cọc.

Du khách nên chốt kế hoạch từ sớm để có kỳ nghỉ lễ thuận lợi ẢNH: AN VY

Anh Lê Hữu Phước, hướng dẫn viên Lữ hành Saigontourist, hiện nay các công ty du lịch có thiết kế nhiều dòng sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách từ gia đình, doanh nghiệp đến người trẻ thích trải nghiệm linh hoạt. Nếu chưa muốn mua tour trọn gói, các bạn trẻ vẫn có thể chọn combo như vé máy bay kèm khách sạn hay các gói dịch vụ lẻ có hỗ trợ rõ ràng. Anh Phước cho rằng đây là giải pháp dung hòa giữa sự chủ động và mức độ an toàn trong mùa cao điểm.