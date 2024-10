Chạy xe máy bốc đầu, nẹt pô, 8 thanh thiếu niên bị khởi tố

Ngày 6.10, Công an H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Bồng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Hoàng Long (18 tuổi), Hồ Văn Chuẩn (18 tuổi), Hồ Văn Phong (17 tuổi), Hồ A Quỳnh (19 tuổi), Hồ Việt Tú (16 tuổi, cùng ở xã Trà Sơn, H.Trà Bồng) và Trần Minh Quân (18 tuổi), Trần Bình Phương (18 tuổi), Nguyễn Văn Thảo (19 tuổi, cùng ở xã Trà Phú, H.Trà Bồng), để điều tra về hành vi chạy xe máy gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy bốc đầu, nẹt pô ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, tối 26.9, nhóm thanh thiếu niên trên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe, có hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, nẹt pô, la hét, bấm còi inh ỏi… suốt đoạn đường dài từ thôn Phú Long, xã Trà Phú đến vòng xoay TT.Trà Xuân (H.Trà Bồng).

Trong lúc chạy xe máy với các hành vi trên, nhóm này dùng điện thoại quay lại để làm "kỷ niệm" và đăng tải lên mạng xã hội Facebook khoe "chiến tích".

"Hành vi của nhóm thanh thiếu niên trên thể hiện sự coi thường pháp luật, gây bức xúc, hoang mang, lo sợ cho người đi đường và người dân sống dọc tuyến đường chính từ xã Trà Phú đến TT.Trà Xuân. Tại cơ quan công an, 8 thanh thiếu niên đã thừa nhận hành vi phạm vi phạm của mình. Trong nhóm này, có một số đối tượng đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần", Công an H.Trà Bồng cho biết thêm.