Chạy xe máy cần cập nhật quy định này để không bị phạt

Theo ông Đặng Thanh Đại, giáo viên tại một đơn vị dạy lái xe ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM), trong luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đã được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ 1.1.2025, có thay đổi quan trọng về cách phân hạng giấy phép lái xe so với quy định hiện hành tại điều 16 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT mà mọi người cần lưu ý vì tác động trực tiếp tới người đi xe máy.



Cụ thể, trong điều 57 của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã quy định về việc phân hạng giấy phép lái xe: hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW, hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

"Như vậy, từ ngày 1.1.2025, người điều khiển các loại xe có dung tích xy lanh trên 125 cm3 như: SH 150i, Exciter 135cc, Exciter 155, Winner X và các dòng xe tương tự… bắt buộc phải có bằng lái hạng A, tương tự như khi điều khiển xe phân khối lớn, thay vì hạng A1 như hiện nay", ông Đại cho biết.

Từ ngày 1.1.2025, người điều khiển các loại xe có dung tích xy lanh trên 125 cm3 bắt buộc phải có bằng lái hạng A, tương tự như khi điều khiển xe phân khối lớn, thay vì hạng A1 như hiện nay

THANH NAM

Trường hợp người tham gia giao thông được cấp giấy phép lái xe hạng A1 trước ngày luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực (1.1.2025) thì có phải thi lại bằng lái hay không?

Ông Đại trả lời: "Người tham gia giao thông vẫn tiếp tục được sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe, vẫn có thể tiếp tục điều khiển xe máy dưới 175cc mà không cần chuyển đổi lên bằng A mới. Bắt buộc chuyển đổi lên bằng A mới khi giấy phép lái xe A1 hết hạn, hoặc trường hợp người điều khiển phương tiện chưa có bằng lái mô tô tính từ ngày 1.1.2025".

Cũng theo ông Đại, những quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhằm nâng cao ý thức và kỹ năng của người điều khiển xe máy có công suất lớn, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Trước thông tin này, nhiều người trẻ cho biết sẽ phải thay đổi quyết định thi bằng lái hạng A thay vì hạng A1 trong trường hợp có ý định mua các loại xe có dung tích xy lanh trên 125 cm3.

Cũng cần thông tin thêm, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ có nhiều điểm mới về phân hạng giấy phép lái xe. Luật này quy định 15 loại giấy phép lái xe gồm: A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, D2, BE, C1E, CE, DE, D1E, D2E, tăng 2 hạng so với luật hiện hành. Trong đó, giấy phép lái xe các hạng A1, A có giá trị không thời hạn.

Về độ tuổi được lái xe, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy (dung tích dưới 50 cm3; động cơ điện không lớn hơn 4 kW); người đủ 18 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng A1, A…