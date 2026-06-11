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Giáo dục

Chạy xe máy từ biên giới về phố: 'Mong con thi tốt, để không khổ như mình'

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
11/06/2026 09:28 GMT+7

Chạy xe máy suốt 3 giờ đồng hồ vượt đèo núi từ vùng biên giới Việt - Lào về trung tâm thành phố Huế tiếp sức cho con trai đi thi, chị Ra Pat Thị Tơi chỉ mong muốn con thi tốt, đi học tiếp, sau này có cái nghề để không phải chịu cảnh lam lũ như bố mẹ.

Sáng nay 11.6, tiết trời tại thành phố Huế trở nên dịu mát sau cơn mưa lớn chiều hôm trước như tiếp thêm sức mạnh cho hàng nghìn sĩ tử tự tin bước vào ngày thi đầu tiên. Từ sáng sớm, không khí tại điểm thi Trường THPT chuyên Quốc học Huế đã nhộn nhịp. Khuôn viên trường đông kín thí sinh, trong đó có hàng trăm thí sinh đến từ Trường THPT Dân tộc nội trú thành phố Huế.

Vượt đèo từ biên giới để cùng con đi thi: 'Chỉ con mong không khổ như mình' - Ảnh 1.

Nhiều học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú thành phố Huế đến từ sớm để bắt đầu ngày thi đầu tiên

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phía ngoài cổng trường, dù hành trình từ các xã miền núi về trung tâm khá xa xôi, nhiều phụ huynh vẫn cố gắng có mặt từ sớm, túc trực với ánh mắt hồi hộp, dõi theo từng nhịp bước của con em mình. 

Gác lại công việc đồng áng bận rộn, anh Phạm Đình Ngô (40 tuổi, trú xã A Lưới 1) cùng vợ đưa con gái về thành phố để tham dự kỳ thi. "Đứng bên ngoài nhìn con vào phòng thi, thú thật là lòng tôi lo lắng lắm, nhưng hơn hết vẫn là kỳ vọng con sẽ nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt nhất", anh Ngô xúc động.

Vượt đèo từ biên giới để cùng con đi thi: 'Chỉ con mong không khổ như mình' - Ảnh 2.

Vợ chồng anh Phạm Đình Ngô từ xã miền núi A Lưới 1 xuống thành phố Huế để đồng hành cùng con

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cùng tâm trạng lo lắng, chị Ra Pat Thị Tơi (41 tuổi, trú xã A Lưới 4, vùng giáp biên giới Việt - Lào) đứng nép mình bên cổng trường, khuôn mặt không giấu được sự bồn chồn. 

Đây là năm thứ 2 con trai chị tiếp tục thi tốt nghiệp THPT để theo đuổi ước mơ trở thành sĩ quan của Trường Sĩ quan Lục quân 2. Do năm ngoái thi không đủ điểm, năm nay con quyết tâm thi lại nên áp lực và sự hồi hộp của người mẹ này càng lớn hơn.

Chị Tơi cho biết gia đình chị mưu sinh bằng nghề làm ruộng, nuôi heo. Để có thể xuống phố tiếp sức cho con, chồng chị (làm nghề phụ hồ) đã phải nghỉ việc ở nhà chăm lo ruộng vườn và chăm sóc con nhỏ, còn một mình chị chạy xe máy suốt 3 giờ đồng hồ, vượt qua các cung đường đèo từ xã biên giới về trung tâm thành phố.

Vượt đèo từ biên giới để cùng con đi thi: 'Chỉ con mong không khổ như mình' - Ảnh 3.

Chị Tơi hồi hộp dõi theo con thi tốt nghiệp

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chị Tơi bộc bạch, công việc ở quê rất nhiều nhưng để con đi thi một mình thì chị không đành lòng. Trải qua cuộc sống lam lũ, nguyện vọng lớn nhất của người mẹ vùng biên là mong con bình tĩnh, tự tin làm bài thật tốt. "Vợ chồng tôi đã khổ rồi, nên chỉ mong con được đi học, kiếm cái nghề ổn định để bớt khổ như bố mẹ", chị trải lòng.

Sự hiện diện của người thân cùng tiết trời mát mẻ như một "liều thuốc" tinh thần quý giá, tiếp thêm sự tự tin để các sĩ tử tại Huế bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với tâm thế vững vàng nhất.

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