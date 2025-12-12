Cháy xe tải trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây lúc rạng sáng

Rạng sáng 12.12, một vụ cháy xe tải xảy ra tại Km23 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập (Lâm Đồng). Thời điểm này, xe tải BS 86C-048.91 đang lưu thông hướng bắc - nam thì lửa bất ngờ bùng phát dữ dội từ phần thùng xe.

Hiện trường vụ cháy xe tải trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ẢNH: Q.H

Ngay khi phát hiện cháy xe tải, tài xế lập tức dừng xe, tìm cách xử lý và kêu gọi hỗ trợ. Một số tài xế xe tải chạy cùng chiều cũng dừng lại phối hợp dập lửa nhưng bất thành do đám cháy lan nhanh, trong thùng xe chứa nhiều vật liệu dễ cháy.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 (khu vực Phan Thiết, Lâm Đồng) điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Ngọn lửa bùng phát mạnh khiến việc tiếp cận và khống chế gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai dập lửa, khoanh vùng không để cháy lan.

Sau nhiều nỗ lực, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng xử lý vụ cháy xe tải trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ẢNH: Q.H

Cùng thời điểm, lực lượng CSGT thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) phối hợp đơn vị quản lý tuyến tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết phương tiện qua khu vực bảo đảm an toàn.

Nhờ tài xế kịp thời đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, nên vụ cháy xe tải không ảnh hưởng đến lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.