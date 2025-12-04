Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập ở vị trí từng ngập 2 năm trước

Quế Hà
Quế Hà
04/12/2025 12:11 GMT+7

Sáng nay 4.12, do mưa lớn, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây lại bị ngập, gây ảnh hưởng giao thông. Vị trí ngập cũng chính là điểm từng bị ngập vào hơn 2 năm trước khi tuyến đường mới đưa vào khai thác.

Đoạn bị ngập ở tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại Km 25, thuộc xã Tân Lập, Lâm Đồng (trước đây là xã Sông Phan, Bình Thuận). Mặt đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại vị trí này xảy ra tình trạng nước ngập sâu, dài khoảng 100 m, có vị trí nước ngập hơn nửa bánh xe. Nước ngập cả 2 chiều lưu thông qua vị trí này, không đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông tốc độ cao trên cao tốc.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập ở vị trí từng ngập 2 năm trước- Ảnh 1.

Vị trí cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây bị ngập xe cộ qua lại khó khăn

ẢNH: TÀI XẾ CUNG CẤP

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến khẩn trương có mặt phân luồng từ xa và tạm đóng đoạn đường xảy ra ngập.

Các xe được điều tiết ra khỏi cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại nút giao Quốc lộ 55 và nút giao Hàm Kiệm.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập ở vị trí từng ngập 2 năm trước- Ảnh 2.

Điểm ngập này của cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây cũng chính là điểm ngập cách đây 2 năm từng xảy ra

ẢNH: T.X

Vị trí Km 25 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, nơi bị ngập vào sáng nay cũng từng xảy ra ngập vào tháng 7.2023. Vị trí này là điểm trũng thấp, gần đó có dòng sông và gần hồ sông Phan. Sau vụ ngập hồi tháng 7.2023, Ban điều hành dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã triển khai khắc phục các hạng mục, xây kè và hệ thống chống lũ khá kiên cố. Tuy nhiên, từ tối 3.12, tại địa phương có mưa lớn kéo dài, đến sáng 4.12 thì xảy ra ngập tại vị trí trên.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập ở vị trí từng ngập 2 năm trước- Ảnh 3.

Nếu tiếp tục có mưa, kết hợp xả tràn hồ sông Phan thì khả năng ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn còn có thể xảy ra

ẢNH: T.X

Theo Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, rạng sáng nay, hồ sông Phan đạt cao trình 69,9 m, do vậy từ 10 giờ ngày 4.12 sẽ điều tiết qua tràn lưu lượng từ 50 m3/ giây tăng lên 250 m3/giây. Điều này rất có khả năng sẽ còn ảnh hưởng dưới tràn và khu vực ngay bên cạnh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có thể còn bị ảnh hưởng và ngập sâu hơn.

Bộ GTVT yêu cầu kiểm điểm chậm xử lý ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Bộ GTVT yêu cầu kiểm điểm chậm xử lý ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Bộ GTVT vừa yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long khẩn trương khắc phục ngập úng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo chỉ đạo trước đó của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà.

