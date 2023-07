Đừng để tái ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 5 giờ 30 ngày 29.7, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua xã Sông Phan, H.Hàm Tân (Bình Thuận) bị ngập sâu gần 1 m ở đoạn trũng gần Km 25, cách nút giao QL55 chừng 2 km. Tới khoảng 6 giờ, nước rút bớt, các phương tiện di chuyển chậm qua vị trí ngập, nhưng ô tô 4 chỗ, gầm thấp vẫn phải chờ. Đến khoảng 6 giờ 30, việc lưu thông mới trở lại bình thường.

Ngay trong ngày 29.7, Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long (Bộ GTVT), chủ đầu tư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, có báo cáo nguyên nhân ban đầu. Theo Ban QLDA Thăng Long, đêm 28.7, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có mưa liên tục với lượng mưa rất lớn, kéo dài đến 4 giờ 30 ngày 29.7, khiến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập sâu 70 cm tại lý trình Km 25+419 với chiều dài khoảng 100 m. Theo đơn vị này, nước từ hạ lưu không thoát kịp, chảy ngược lại phía thượng lưu, tràn ra đường cao tốc gây ngập cục bộ.

Cùng ngày, Bộ GTVT có văn bản yêu cầu Giám đốc Ban QLDA Thăng Long chủ trì, phối hợp với đơn vị vận hành, nhà thầu thi công, tư vấn, các cơ quan địa phương khẩn trương khắc phục, bảo đảm thông tuyến và xử lý triệt để, bảo đảm ổn định lâu dài đúng yêu cầu kỹ thuật của dự án. Đặc biệt, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, nhất là tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, nếu có.

Nhiều bạn đọc (BĐ) cho biết rất ngạc nhiên trước tình huống ngập nặng trên tuyến đường vốn dành cho xe ô tô lưu thông tốc độ cao. "Tháng trước tôi đi trên cao tốc này, thấy có nhiều đoạn lên xuống dốc, không duy trì được cao độ liên tục như nhiều cao tốc khác. Trong đó, dễ dàng nhận ra đoạn đường trũng xuống vừa mới bị ngập này. Nhưng đường cho xe chạy tốc độ cao mà bị mưa ngập lút bánh lúc mờ sáng thì thật không thể hình dung nổi", BĐ Luong Van Doan bày tỏ.

"Vẫn không hiểu cao tốc kiểu gì. Thời gian qua, tuyến cao tốc này có nhiều vấn đề như tai nạn, bất cập ở lối ra, không có đèn chiếu sáng, giờ lại thêm ngập nước", BĐ Nguyễn Chí Hải bổ sung và nhận định: "Với lượng mưa lớn, cống thoát ngang qua đường rất thấp, chỉ rộng 2,5 m là quá nhỏ so với lưu lượng nước của con suối ở vị trí này. Trong khi đó, mặt đường cao tốc ở đoạn này võng xuống như lòng chảo, nên khi gặp mưa lớn, việc nước tràn qua đường là khó tránh khỏi".

BĐ Lowland đặt vấn đề: "Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chạy qua nhiều vùng đồi cao nên có khi nhiều người sẽ nghĩ thoát nước tốt. Nhưng với các chuyên gia cầu đường thì họ phải lường được chứ, vì con đường xây đè lên mặt đồi dốc. Sự việc khó tin đã diễn ra rồi, nhưng có chắc là không xảy ra nữa?".

Kiểm điểm và khắc phục sớm

BĐ hoan nghênh cơ quan quản lý kịp thời lên tiếng, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng sửa chữa, không để tái diễn cảnh ngập nước ở cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. BĐ Hieuvo đề nghị: "Cao tốc mà ngập nước thì quá nguy hiểm. Cần làm rõ nguyên nhân, gấp rút đưa ra hướng khắc phục. Nhà đầu tư sớm có giải pháp để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, nhất là vào mùa mưa".

BĐ Hoàng Vũ nhìn nhận: "Ngập như thế này có thể khẳng định là lỗi của tư vấn khảo sát, thiết kế. Nhà thầu thì có lỗi khi làm xong cống nhưng không nạo vét bùn đất trong lòng cống và tại miệng cống".

BĐ Hoàng Dũng nêu cụ thể: "Phải xem xét lại hệ thống thoát nước của tuyến đường. Cần khẩn trương khắc phục khâu thoát nước để xe cộ đi lại an toàn. Đường mới đưa vào sử dụng mà đã ngập lụt là không ổn chút nào".

Trong khi đó, BĐ Mai Anh Toàn chỉ ra nguyên nhân và đề xuất biện pháp: "Cao tốc phía đông như con đê ngăn nước chảy từ tây sang đông ra biển. Các nhà thiết kế phải tham khảo thủy văn từng khu vực trong vòng vài chục năm. Phương án là phải làm cầu cạn chứ cống thì không thể thoát lũ với lưu lượng nước lớn như vậy. Đường ngập nước sẽ hư hỏng, tốn thêm chi phí bảo dưỡng".

"Chúng ta sẽ nghe giải thích chính thức vì sao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây lại bị ngập. Nhưng dù do mưa quá lớn ngoài dự kiến, do cống thoát nước quá nhỏ hay do điều gì khác nữa, thì chuyện cao tốc ngập nặng là rất nghiêm trọng. Phải có tập thể, cá nhân đứng ra chịu trách nhiệm về thiết kế, thi công, nghiệm thu cao tốc. Không chỉ để kiểm điểm mà quan trọng là làm gì tiếp theo để không còn cảnh này, để người dân đi lại an toàn", BĐ Trường Trung đề nghị.

