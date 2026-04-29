Chế biến mực xà tại Đề Gi: 54 hộ làm khổ 7.000 dân

Ô nhiễm kéo dài từ chế biến mực xà

Thời gian qua, người dân thôn An Quang Đông và An Quang Tây (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phát sinh từ hoạt động chế biến mực xà tại địa phương.

Theo người dân, hoạt động chế biến mực xà đã gây ô nhiễm nguồn nước, phát tán mùi hôi nồng nặc suốt nhiều năm. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Một cơ sở chế biến mực xà tại thôn An Quang Đông, xã Đề Gi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Võ Văn Đông (53 tuổi, thôn An Quang Tây) cho biết ô nhiễm bắt đầu xuất hiện khoảng 10 năm trước, khi nghề chế biến mực xà manh nha tại địa phương. Ban đầu chỉ vài hộ tham gia, nhưng do lợi nhuận cao, hoạt động này nhanh chóng lan rộng.

Mùa chế biến thường rầm rộ từ sau tết đến khoảng tháng 10 âm lịch. Mực sau khi thu mua được mổ, làm sạch nội tạng rồi đưa lên giàn phơi. Tuy nhiên, trong thời gian chờ khô, mùi hôi từ mực tươi và phế phẩm lan rộng, bao trùm khu dân cư.

Đáng lo ngại, nước thải từ quá trình sơ chế, gồm nước rửa mực, da và nội tạng, bị xả trực tiếp ra môi trường mà không qua xử lý. Nước thải đọng lại ở các hồ gần khu dân cư, chuyển màu đen đặc, keo lại “như dầu hắc” theo phản ánh của người dân.

“Nhiều năm qua, chính quyền đã nhiều lần hứa xử lý nhưng rồi đâu lại vào đấy”, ông Đông bức xúc.

Nước thải từ quá trình chế biến mực xà đọng lại tại các hồ chứa chuyển màu đen đặc, bốc mùi hôi thối ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cùng thôn, ông Phạm Tấn Cường (45 tuổi) cho biết mùi hôi từ hoạt động chế biến mực xà thường xuyên xộc thẳng vào nhà, đặc biệt vào ban đêm.

“Tôi đang điều trị ung thư nên rất khó ngủ. Mở cửa ra ngoài thì mùi hôi không thở nổi, nhiều khi trong phòng cũng phải đeo khẩu trang”, ông Cường nói.

Theo người dân, mùi hôi nặng nhất vào khoảng 18 - 22 giờ và sáng sớm, khi gió đưa mùi vào khu dân cư. Chỉ trong vài tháng sau tết, khi các cơ sở tạm ngưng hoạt động, không khí mới trở lại trong lành. Thời gian còn lại, mùi hôi và nước thải đen ngòm liên tục đổ ra đầm Đề Gi, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Bên trong một cơ sở chế biến mực xà ẢNH: ĐỨC NHẬT

54 hộ gây ảnh hưởng cho 7.000 người

Ông Nguyễn Hữu Dự, Trưởng thôn An Quang Tây, cho biết tình trạng ô nhiễm từ chế biến mực xà đã trở thành điểm nóng kéo dài nhiều năm. Nghề này được du nhập từ các tàu cá xa bờ ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và phát triển tự phát tại địa phương.

Hiện hai thôn có khoảng 54 hộ kinh doanh chính thức, nếu tính cả các hộ góp vốn gia đình, con số có thể lên đến gần 80 hộ. Nghề này tạo việc làm cho khoảng 500 lao động, nhưng hệ lụy môi trường rất lớn.

“Chỉ vì lợi ích của vài chục hộ mà hơn 1.500 hộ dân, với khoảng 7.000 nhân khẩu, phải gánh chịu ô nhiễm”, ông Dự nói.

Nước thải từ quá trình chế biến mực xà chưa qua xử lý bị xả trực tiếp ra môi trường ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ghi nhận, mùi đặc trưng từ mực xà lan tỏa trong không khí, trong khi nước thải chứa nội tạng, túi mực không qua xử lý xả thẳng ra môi trường. Kết quả kiểm định của cơ quan chức năng cho thấy mức độ ô nhiễm đã ở mức báo động.

Công tác quản lý, xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn. Trước đây, UBND huyện Phù Cát (cũ) đã xử phạt hơn 10 hộ vi phạm, nhưng hiệu quả chưa cao do một số hộ không tự giác chấp hành. Việc cưỡng chế cũng vướng các rào cản pháp lý và kỹ thuật, nhiều quyết định xử phạt hết hiệu lực sau 3 tháng nhưng chưa được thực thi.

Những cơ sở chế biến mực xà tại Đề Gi gây ô nhiễm nghiêm trọng trong thời gian dài ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp để tìm hướng giải quyết. Về lâu dài, địa phương định hướng chuyển đổi sang phát triển du lịch. Trước mắt, đang xem xét quy hoạch khu sản xuất tập trung, tách biệt khỏi khu dân cư, đồng thời bắt buộc các cơ sở chế biến mực xà phải có hệ thống xử lý chất thải đạt chuẩn.

Ông Võ Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Đề Gi, cho biết địa phương đã nhiều lần vận động, kiểm tra và xử lý, nhưng một số hộ vẫn cố tình vi phạm vì lợi nhuận.

“Thời gian tới, địa phương sẽ thành lập ban chỉ đạo và các tổ công tác, huy động nhiều lực lượng để kiểm tra, xử lý dứt điểm. Các biện pháp mạnh như cưỡng chế, truy quét sẽ được áp dụng nhằm chấm dứt tình trạng ô nhiễm kéo dài”, ông Tài nói.