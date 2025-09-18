Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Chê món ăn Trung Quốc, tay vợt người Mỹ phải xin lỗi

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
18/09/2025 11:31 GMT+7

Tay vợt người Mỹ Taylor Townsend đã phải xin lỗi vì đưa ra những bình luận tiêu cực về các món ăn Trung Quốc.

Nữ vận động viên quần vợt người Mỹ 29 tuổi, hiện ở thành phố Thẩm Quyến để tham dự vòng chung kết Billie Jean King Cup, đã đăng nhiều video lên Instagram Story, trong đó bày tỏ sự kinh ngạc trước các món ăn Trung Quốc được phục vụ, theo CNN.

Một số món bao gồm rùa, ếch và hải sâm - tất cả đều được coi là nguyên liệu truyền thống ở Trung Quốc và nhiều nơi khác trên thế giới.

Chê món ăn Trung Quốc, tay vợt người Mỹ phải xin lỗi - Ảnh 1.

Taylor phải xin lỗi vì bình luận tiêu cực về một số món Trung Quốc

ẢNH: CMH

"Đây là điều điên rồ nhất mà tôi từng thấy… và cả việc mọi người ăn món này nữa", cô nói trong phần chú thích của một video.

"Tôi phải nói chuyện với bộ phận nhân sự thôi... vì cái quái gì chứ... món rùa và món ếch thật là hoang đường", cô viết trên một bức ảnh khác chụp thực đơn được đăng trên Instagram.

Townsend, tay vợt đôi nữ từng xếp số 1 thế giới và hiện hạng 46 nội dung đơn, đã nhanh chóng bị chỉ trích vì những bình luận của mình.

Điều này đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc, với hashtag "Tay vợt Mỹ chỉ trích đồ ăn Trung Quốc" được xem hàng triệu lần trên Weibo.

Một bình luận viết: "Không ăn nội tạng, ếch, rùa là chuyện bình thường. Là người Trung Quốc, tôi cũng không ăn những thứ này, nhưng bạn phải thể hiện sự tôn trọng. Chỉ vì bạn không thích chúng không có nghĩa là mọi người đều cảm thấy giống vậy". Người khác đồng tình và nói thêm rằng, đây là "định kiến và phân biệt đối xử".

Các chỉ trích đã khiến Townsend đăng video xin lỗi trên Instagram Story.

"Tôi hiểu rằng với tư cách là một vận động viên chuyên nghiệp, tôi rất vinh dự khi được đi khắp thế giới và trải nghiệm những khác biệt văn hóa, đó là một trong những điều tôi yêu thích nhất trong công việc của mình", cô nói, đồng thời chia sẻ thêm về sự tử tế của mọi người tại giải đấu và nói thêm những điều cô nói hoàn toàn không đại diện cho điều đó và cô thực sự muốn xin lỗi.

Phản ứng dữ dội này xảy ra sau khi Townsend có một cuộc tranh cãi nảy lửa với Jelena Ostapenko tại US Open tháng trước. Dưới áp lực của dư luận, Ostapenko cũng phải xin lỗi vì nói rằng tay vợt người Mỹ "không có đẳng cấp" và "không có học" khi hai người cãi vã vào cuối trận đấu vòng hai.

Townsend hiện là thành viên của đội tuyển Mỹ tham dự Chung kết Billie Jean King Cup và sẽ góp mặt trong trận tứ kết gặp Kazakhstan.

Tin liên quan

Báo Thái: Vì sao khách Trung Quốc đến Việt Nam đông hơn Thái Lan?

Báo Thái: Vì sao khách Trung Quốc đến Việt Nam đông hơn Thái Lan?

Mùa hè này, Hu Jia, du khách Trung Quốc, quyết định bỏ qua những bãi biển biểu tượng và những ngôi đền lộng lẫy của Thái Lan, thay vào đó, cô đã đặt một chuyến đi hai tuần đến Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc tay vợt người Mỹ Taylor Townsend rùa Ếch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận