Chê món ăn Trung Quốc, tay vợt người Mỹ phải xin lỗi

Nữ vận động viên quần vợt người Mỹ 29 tuổi, hiện ở thành phố Thẩm Quyến để tham dự vòng chung kết Billie Jean King Cup, đã đăng nhiều video lên Instagram Story, trong đó bày tỏ sự kinh ngạc trước các món ăn Trung Quốc được phục vụ, theo CNN.

Một số món bao gồm rùa, ếch và hải sâm - tất cả đều được coi là nguyên liệu truyền thống ở Trung Quốc và nhiều nơi khác trên thế giới.

Taylor phải xin lỗi vì bình luận tiêu cực về một số món Trung Quốc ẢNH: CMH

"Đây là điều điên rồ nhất mà tôi từng thấy… và cả việc mọi người ăn món này nữa", cô nói trong phần chú thích của một video.

"Tôi phải nói chuyện với bộ phận nhân sự thôi... vì cái quái gì chứ... món rùa và món ếch thật là hoang đường", cô viết trên một bức ảnh khác chụp thực đơn được đăng trên Instagram.

Townsend, tay vợt đôi nữ từng xếp số 1 thế giới và hiện hạng 46 nội dung đơn, đã nhanh chóng bị chỉ trích vì những bình luận của mình.

Điều này đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc, với hashtag "Tay vợt Mỹ chỉ trích đồ ăn Trung Quốc" được xem hàng triệu lần trên Weibo.

Một bình luận viết: "Không ăn nội tạng, ếch, rùa là chuyện bình thường. Là người Trung Quốc, tôi cũng không ăn những thứ này, nhưng bạn phải thể hiện sự tôn trọng. Chỉ vì bạn không thích chúng không có nghĩa là mọi người đều cảm thấy giống vậy". Người khác đồng tình và nói thêm rằng, đây là "định kiến và phân biệt đối xử".

Các chỉ trích đã khiến Townsend đăng video xin lỗi trên Instagram Story.

"Tôi hiểu rằng với tư cách là một vận động viên chuyên nghiệp, tôi rất vinh dự khi được đi khắp thế giới và trải nghiệm những khác biệt văn hóa, đó là một trong những điều tôi yêu thích nhất trong công việc của mình", cô nói, đồng thời chia sẻ thêm về sự tử tế của mọi người tại giải đấu và nói thêm những điều cô nói hoàn toàn không đại diện cho điều đó và cô thực sự muốn xin lỗi.

Phản ứng dữ dội này xảy ra sau khi Townsend có một cuộc tranh cãi nảy lửa với Jelena Ostapenko tại US Open tháng trước. Dưới áp lực của dư luận, Ostapenko cũng phải xin lỗi vì nói rằng tay vợt người Mỹ "không có đẳng cấp" và "không có học" khi hai người cãi vã vào cuối trận đấu vòng hai.

Townsend hiện là thành viên của đội tuyển Mỹ tham dự Chung kết Billie Jean King Cup và sẽ góp mặt trong trận tứ kết gặp Kazakhstan.